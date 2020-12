Hassani Yanis est décédé des suites d'une «asphyxie mécanique», a précisé, lundi un communiqué rendu public par le parquet près le tribunal d'Azazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit d'une première conclusion tirée, après l'autopsie effectuée sur le corps de l'enfant décédé, par le médecin légiste. La même annonce précise, en outre, que l'autopsie et la prise d'échantillons biologiques ont conclu à la compatibilité des empreintes génétiques de l'enfant avec son père. Il est indiqué que le rapport du médecin légiste inhérent à l'autopsie pratiquée sur le corps de l'enfant, décédé après sa disparition, a conclu que la mort de l'enfant a été causée par «une pression externe sur l'os profond du côté gauche du cou».

«La fracture de l'os «C4» de la colonne vertébrale a provoqué une asphyxie mécanique, engendrant une mort directe», ajoute-t-on dans le même communiqué.

Un autre détail est livré dans le même communiqué, mais, pour l'instant, il est avancé sous forme d'hypothèse très probable. Du fait que des blessures visibles ont été découvertes sur le corps de la victime, elles pourraient en toute vraisemblance avoir été provoquées par des morsures d'animaux. Il faut toutefois préciser qu'il ne s'agit là que des premiers éléments de l'enquête et les résultats évoqués plus haut ne sont que provisoires, car l'enquête préliminaire se poursuit toujours, a-t-on appris.

Mais la communication de ces premières informations et la rapidité avec laquelle le parquet près le tribunal de Draâ El Mizan s'est employé à les rendre publiques, est une initiative à saluer car depuis l'annonce de la découverte du corps sans vie de l'enfant Yanis, ven-dredi dernier, les spéculations, dont certaines sont invraisemblables, n'ont pas cessé d'être relayées sur les réseaux sociaux. Ces supputations sont avancées sans qu'aucune preuve, de quelque nature que ce soit, ne soit mise en avant. Il s'agit, faut-il le rappeler, de rumeurs qui ne font qu'accentuer la douleur des parents et de la famille du regretté enfant qui ont plutôt besoin de réconfort, de compassion et de retenue, en ces moments très pénibles, et non pas de manipulations politiciennes malsaines et malvenues.

Un soutien indéfectible que la famille de Yanis a d'ailleurs trouvé auprès de centaines de citoyens, non seulement du village Ighil Mouhou (commune d'Ait Yahia Moussa) mais aussi des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes, ainsi que de la part des responsables locaux à plusieurs niveaux. Rappelons que Yanis Hassani a disparu depuis mardi dernier, en fin de journée, au retour de sa famille des champs d'oliveraies où ils ont passé la journée. Une fois rentrés, le soir, les enfants de la famille sont restés jouer dehors, devant la maison. Mais aux environs de 19 h, les parents ont constaté que leur fils Yanis avait disparu dans la nature. Sur place, la disparition a été signalée aux services de la Gendarmerie nationale. Les recherches afin de tenter de retrouver Yanis ont été entamées sur place pour se poursuivre jusqu'à ven-dredi dernier, où le corps sans vie de l'enfant a été retrouvé dans la forêt qui jouxte le village Ighil Mouhou. Le petit Yanis a été enterré avant-hier, en fin de journée, en présence de centaines de personnes et dans un climat de tristesse indicible.