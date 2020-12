En réaction à l'annonce de normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer n'a pas manqué de souligner, hier, que «l'initiative du président américain sortant Donald Trump, de plébisciter l'occupation du Sahara occidental en lui reconnaissant une pseudo marocanité, moyennant la reconnaissance par le Makhzen de l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste, est un choix stérile et vain face à la volonté invincible des peuples contre l'occupation et la tyrannie». Une position immuable de l'Algérie, devant un coup de théâtre aussi prévisible que sournois, dans la mesure où le «deal» de la honte, entre le président américain sortant et réduit au demeurant à la seule tâche de gérer les affaires courantes, et le roi du Maroc qui caresse le rêve chimérique de voir l'Algérie tomber de son rang de leader africain, n'étonne pas outre mesure l'Etat algérien.

De ce fait, la normalisation avec l'entité sioniste présentée sur un plateau d'argent par son allié américain, demeure l'opportunité rêvée pour faire un doublé, en matière de manoeuvres politiques, dans la mesure où d'une part le Maroc obtient l'annonce de l'aval de ses maîtres sur ses actions armées sur le Sahara occidental, et l'espoir de voir l'Algérie tomber sous le joug de la pression étrangère. Le Makhzen pense en reconnaissant l'occupation sioniste en Palestine, pouvoir mener sa guerre tranquillement sur le sol sahraoui, et contraindre l'Algérie à abandonner ses positions fermes et son soutien indéfectible aux peuples sahraoui et palestinien, à travers la menace sioniste.

Du fait que désormais, les portes sont ouvertes l'ennemi de toujours, pour se positionner dans la région. Une maldonne à l'encontre de l'Algérie, qui ne manque pas de dénoter le degré d'hostilité et de convoitise exprimées au grand jour contre la souveraineté de l'Algérie et, notamment contre ses prises de position dans les dossiers les plus brûlants au plan géostratégique. Il faut dire que l'Algérie se retrouve encore une fois seule, comme cela a été le cas durant la décennie noire, à combattre l'appétit vorace de l'impérialisme et l'agenda sioniste. Jugée et condamnée pour avoir commis le crime de lèse majesté, de ne pas se ranger au même titre que les autres pays arabes qui ont été matés par les révolutions colorées.

Les ennemis jurés de l'Algérie veulent lui faire payer le prix d'avoir choisi de nager à contre-courant, et d'être fidèle aux principes sacrés, qui lui confèrent le mérite, d'être le seul pays à se dresser aujourd'hui contre l'invasion politique et économique des grandes puissances. À ce titre, le ministre de la Communication a tenu à rappeler, en s'exprimant sur l'ouverture par les Emirats arabes unis d'un consulat à Laâyoune que «l'Algérie ne s'ingère pas dans les affaires internes des pays, c'est là une position de principe. Mais, par principe aussi, l'Algérie ne cessera d'apporter son soutien au droit des peuples à l'autodétermination, la cause sahraouie étant une question de décolonisation et la République arabe sahraouie démocratique étant membre fondateur de l'Union africaine (UA). De ce fait, les villes sahraouies dont Laâyoune sont des villes occupées par le Royaume du Maroc». Il n'en demeure pas moins, qu'avec ce coup de Trafalgar, où le Maroc et son Makhzen ne cachent plus leur allégeance traître, et confirment l'objectif de leurs maîtres, qui n'est autre que la chute de l'Algérie, seul rempart encore existant dans la région, contre les invasions qui se préparent. C'est précisément à ce niveau que le Makhzen se trompe lourdement sur les capacités de résistance de l'Algérie, qui puise sa force dans un passé glorieux, et dans le nationalisme inébranlable des Algériens. En dépit de la conjoncture complexe par laquelle passe le pays, il n'y a aucun doute que devant l'agression étrangère, le peuple algérien ne permettra ni d'être soumis ni d'être manipulé et saisira cette occasion pour renforcer son front interne et se dresser plus fort face aux défections de ses voisins et face aux menaces des envahisseurs. C'est toute l'histoire de l'Algérie qui depuis des siècles, a su repousser ses agresseurs et vaincre ses colonisateurs.