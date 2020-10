Le référendum constitutionnel du 1er novembre prochain ressemble, sur certains de ces aspects, à celui qui a débouché sur l'adoption de la Constitution du 23 février 1989. Les deux événements politiques ont suivi une éruption populaire sur la scène politique. Les manifestations du 5 octobre 1989 qui avaient, rappelons-le, la particularité d'avoir concerné toutes les villes du pays, ont déverrouillé le système du parti unique, au prix de plusieurs centaines de morts parmi les jeunes Algériens. Quelques mois après des émeutes sans précédent à travers le pays, le pouvoir de l'époque a admis la nécessité d'ouvrir le champ politique à l'expression plurielle. Les partis qui, à l'époque, étaient dans la clandestinité, sont sortis au grand jour et le chemin vers une nouvelle Constitution démocratique était un chemin naturel pour l'ensemble de la société. Après une campagne électorale à sens unique, puisque personne ne voyait la nécessité de s'opposer au multipartisme, le référendum a débouché sur une victoire du «oui» à plus de 72% des électeurs qui s'étaient exprimés. Près de 31 ans plus tard, l'Algérie a connu une séquence politique comparable, mais avec cette fois, une grande maturité de la société qui a appris de ses peines. Un certain 22 février 2019, toutes les villes du pays avaient vibré aux cris de colère des Algériens. Cette colère était sereine, pacifique et exprimait le désir de tout un peuple qui voulait en finir avec une présidence factice. Face à la déferlante populaire, il était clair que le système qui a mué grâce à la Constitution de 1989 était arrivé à ses limites. Les adaptations constitutionnelles du référendum du 29 novembre 1996 qui avaient donné une Loi fondamentale, imposant une limitation des mandats et les trois amendements par voie parlementaire qui ont suivi, en 2002, 2008 et 2016, n'ont pas levé le verrou sur un système politique qui s'est ankylosé à force de s'être coupé de la société. Cette dernière a ainsi sonné la fin d'une période où la pluralité politique était certes, garantie, mais n'a pas pour autant promu un multipartisme digne de ce nom. Pour preuve, les partis de l'opposition avaient été autant surpris que le pouvoir de l'émergence d'une société civile, désorganisée, certes, mais bien vivante.

En 31 ans d'exercice, la scène politique pluraliste n'a pas réussi à changer le visage de l'Algérie. Et quoi qu'en disent certains leaders partisans qui cherchent à surfer sur la vague du Mouvement populaire pour s'en approprier le mérite, ce dernier demeure authentiquement d'essence strictement sociétale. Les Algériens qui ont investi la rue, les trois premiers mois du Hirak, avant que les discours idéologiques ne viennent «polluer» l'atmosphère, sont encore là et ce seront, encore, eux qui décideront de ce qu'il adviendra de leur pays.

L'offre politique du président Tebboune est présentement entre les mains de la société. Ce sera à elle de répondre. Les animateurs de la campagne référendaire se recrutent certes, parmi les formations du système finissant, mais ils ne peuvent en aucuns cas s'adjuger la victoire du «oui», s'il venait aux électeurs de soutenir la démarche du chef de l'Etat. La vraie victoire sera principalement celle du peuple et du peuple seul. Aucune structure politique de quelque bord qu'elle soit ne l'a inspiré pour faire barrage au cinquième mandat brigué par le président Bouteflika. Aucune mouvance idéologique ne lui a dicté ses premiers slogans. Et personne ne lui dictera son acte au 1er novembre prochain. En tout état de cause, il sera dit qu'en Algérie, la voix du peuple a toujours primé. La nouvelle Algérie promise par le chef de l'Etat se fera par les Algériens eux-mêmes. Ils émergeront dans le futur pour corriger encore la trajectoire de leur pays. Le peuple était, est et sera toujours le héros.