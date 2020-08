Fermé au public au pire de la décennie noire, il a symbolisé la gravité de la situation sécuritaire. Si le gouvernement s'était senti l'obligation de se confiner sous très haute surveillance, c'est qu'en dehors des murs, la situation n'était pas du tout maîtrisable. Ainsi, le Club des Pins, qui fut l'une des destinations estivales des Algérois, s'est transformé en «Bunker de luxe» pour des cadres de la République, à l'époque en lutte contre l'hydre terroriste. L'opinion nationale qui comptabilisait déjà plusieurs membres du CNT, d'anciens ministres, des journalistes parmi les victimes du terrorisme barbare, comprenait la nécessité de protéger les cibles privilégiées des terroristes. Mais il faut dire qu'en pleine guerre pour la survie de la République, il en était quelques «ambitieux» qui voyaient plus loin que la victoire contre le GIA. Et pour cause, sitôt la fin de la décennie noire, la faune vivant derrière les murs sécurisés de la résidence d'Etat commençait à prendre ses aises.

De bunker luxueux, le Club des Pins s'est petit à petit transformé en «zone pour privilégiés». Au fil des nombreux remaniements ministériels, des élections législatives et des nominations sénatoriales, la population de Club des Pins s'est diversifiée, a pris du volume et s'est mise à se comporter comme une «caste à part». Celui qui y entre, fait tout son possible pour ne pas en sortir. Chaque expulsion est vécue comme un drame majeur. À croire que la résidence d'Etat était devenue plus que vitale pour nombre de cadres supérieurs, ainsi que pour leur progéniture. Club des Pins a fini par symboliser la réussite sociale, en raison de la proximité au système en place, qu'elle procure pour de nombreux politiques ambitieux.

Nonobstant les tragédies, les commérages et les rumeurs sulfureuses qui faisaient parfois le mur pour parvenir aux oreilles du quidam, la vie à Club des Pins avait quelques règles. Il y régnait une «ségrégation» de classe. Les députés de partis satellites ne pouvaient pas prétendre au même traitement que ceux des «partis du pouvoir». De même que ces derniers doivent montrer patte blanche pour se rapprocher de certains ministres. Et pas n'importe quel ministre, certains sont «sur-respectés», alors que d'autres sont raillés. On en arrive même à estimer que certains n'avaient pas le profil pour y vivre.

Depuis le 15 août dernier, tout le «peuple de Club des Pins» voit son univers s'écrouler. Un drame pour nombre d'entre eux qui devront réapprendre à vivre comme le reste de la société. Même si c'était attendu, c'est toujours difficile à digérer...