Un seul héros, le peuple, il est le seul souverain. C’est ce qu’a déclaré, ce dimanche, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, lors de la réunion de son bureau. « Le peuple algérien sera le seul héros de la présidentielle du 12 décembre, en ce sens qu’il consacrera par son choix libre et souverain sa volonté de construire une Algérie démocratique et sociale », affirme Goudjil, précisant qu’il le fera « comme il l’a été durant la glorieuse Révolution de Novembre, en ce sens qu’il consacrera à travers son choix libre et souverain, sa volonté d’édifier une Algérie démocratique et sociale qui tirera sa légitimité et sa raison d’être de la volonté du peuple et où la souveraineté se fera par le peuple et pour le peuple ». Pour lui, il est impérativement urgent de s’inspirer des idéaux et principes de Novembre pour permettre à l’Algérie de surmonter les crises et de parvenir à des solutions à même d’instaurer une démocratie effective, qui « permettra une plus grande indépendance de décision politique et économique nationale, comme couronnement des aspirations du Hirak pacifique », insiste-t-il.

Il a salué, en outre, les efforts que déploie le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah pour assurer les conditions idoines pour le déroulement d’une présidentielle transparente « où le peuple choisira son prochain président en toute souveraineté », mettant en exergue « les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN) dans la préservation de la souveraineté et de la stabilité du pays ». De même qu’il a salué le nationalisme des enfants de ce pays, puisé de son histoire riche en hauts faits héroïques.

Le même responsable a dans ce même cadre, appelé les membres du Conseil de la nation à conjuguer les efforts pour la réussite de la prochaine présidentielle qui sera, selon lui, « une pierre angulaire dans le processus d’édification de l’Etat institutionnel auquel aspirent tous les Algériens ». On note, dans ce même chapitre, que lors de cette réunion, tenue au Conseil de la nation, il a été procédé à la répartition des missions entre les membres du bureau du Conseil de la nation, conformément aux dispositions de l’article 14 du Règlement intérieur du Conseil. Par ailleurs, il est important de souligner qu’il a été décidé de la programmation d’une réunion à huis clos, lundi prochain, en vue de trancher la demande relative à la levée de l’immunité parlementaire des deux membres du Conseil de la nation, Ali Talbi et Ahmed Ouraghi.

Le bureau du Conseil de la nation a d’autre part, examiné les préoccupations soulevées par les membres du collectif des présidents, élargi aux bureaux des commissions permanentes, lors de la réunion du 10 octobre dernier, portant essentiellement sur la consolidation de la relation entre le Parlement et le gouvernement, notamment en ce qui a trait au contact entre un membre du Parlement et l’appareil exécutif au double plan national et local.