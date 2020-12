Le chef d'état-major de l'ANP a alerté les Algériens sur les menaces qui pèsent sur la stabilité de l'Algérie. Saïd Chanegriha a affirmé que pour déjouer les plans diaboliques des ennemis de l'Algérie, l'arme la plus efficace ne se trouve pas dans l'arsenal militaire détenu par l'institution militaire, mais enfouie dans chaque Algérien. L'amour de la patrie multiplié par les 44 millions de citoyens que compte le pays constitue une muraille infranchissable contre les assauts incessants des faiseurs de chaos. Cet amour qu'ont les Algériens pour leur pays et pour leur drapeau n'est pas né du hasard. Ce sont des décennies de combats acharnés contre le colonisateur et les millions de martyrs qui ont cimenté un patriotisme hors du commun, que le monde entier reconnaît aux Algériens.

La puissance de feu de l'ANP et le haut degré de compétence de ses unités combattantes est certes un motif de fierté et de sécurité pour la communauté nationale. Mais, comme n'importe quel militaire conscient, le chef de l'état-major de l'Armée nationale populaire, préférerait sans doute, n'en user que de son aspect dissuasion. L'usage de la force pour se défendre est le dernier recours pour toute nation éprise de paix, et plus encore pour l'Algérie, qui sait ce qu'il en coûte en vies humaines et en gâchis économique. Les blessures de la décennie des années 90 sont encore ouvertes, témoignant de l'horrible massacre qui peut frapper un peuple, lorsque les germes de la division l'habitent. La leçon qu'ont reçue les Algériens n'était pas gratuite. A force de s'entre-tuer, le pays a failli disparaître. Mais il faut admettre aussi qu'au plus profond de l'abîme où est tombé le pays, nos martyrs ont ramené les Algériens à la raison. Ils ont surmonté leurs différends.

L'appel à la cohésion nationale, des autorités civiles et militaires, entend justement éviter les divergences qui mènent au crime contre le peuple. Le chef d'état-major a désigné l'ennemi et affirmé que la première ligne de défense est dans l'unité de la nation. Le Premier ministre a, de son côté, invité les Algériens à traiter de tous les problèmes, quelle que soit leur nature, en interne. Une manière de renforcer le ciment national et empêcher toute intrusion des forces du mal au sein du tissu social.

Les signaux quant aux tentatives de briser la détermination des Algériens sont assez nombreux. Ils sont très visibles dans le discours de haine et les fake news que distillent des traîtres à la nation à partir de leur exil volontaire. Pris en charge financièrement par des officines qui travaillent à la perte de l'Algérie, ces «vermines» inoculent le virus de la division. Si à ce jour le peuple algérien a montré une parfaite immunité aux microbes politiques et idéologiques, il n'en reste pas moins que l'édifice risque de céder, dans le cas où l'Etat et la société civile ne parviennent pas à le consolider très sérieusement. Et pour cause, au regard des pions qu'avancent les ennemis de l'Algérie, il est plus qu'évident que l'assaut, cette fois sera d'une terrible cruauté. Après la fragilisation extrême de tous les pays ceinturant l'Algérie et l'intrusion de l'entité sioniste à nos frontières Ouest, la nasse se resserre et le passage à l'acte «clandestin» se prépare activement.

Les faiseurs de chaos ont peut-être déjà imaginé un scénario pour déstabiliser l'Algérie. Les épisodes syrien, irakien et libyen démontrent, si besoin, qu'ils savent travailler sur les spécificités de chaque régime. Mais ils échoueront en Algérie, quelle que soit la mise en scène, à la seule condition de montrer une cohésion nationale à toute épreuve. Ce n'est pas plus compliqué, mais tenir le coup et évacuer définitivement la menace passe par un essor économique et scientifique. Le dire est certainement plus difficile que de le faire, mais l'Algérie peut faire valoir des alliés puissants. La future première puissance mondiale qu'est la Chine et la Russie sont autant partenaires que de formidables marchés pour l'Algérie. Avec ces deux alliés, il est possible de «régner» sur l'Afrique et émerger véritablement. Mais ce que les Chinois et les Russes ne peuvent pas apporter, c'est l'unité, un patriotisme authentique et la défense acharnée de la souveraineté nationale.