Les paroles d’assurance et d’appels à la fraternité du défunt chef d’état-major de l’armée et vice-ministre de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah retentissent encore dans les esprits, comme des paravents à la violence et au chaos de l’Algérie.

à travers des positions claires et des discours où il a maintes fois réitéré le soutien de l’armée au peuple et son engagement d’assurer sa sécurité et la souveraineté du pays, le chef d’état major s’est toujours gardé de prendre partie et s’est attelé durant ces derniers mois à semer dans les esprits des Algériens, la graine de la fraternité. Celle qui a abouti au fameux slogan «djeich chaâb khawa khawa», en guise de réaction du peuple aux déclarations du chef d’état-major, rappelant avec force, que «l’armée partageait avec le peuple les mêmes valeurs et principes».

Des mots qui ont eu l’effet d’un apport incommensurable de sécurité, d’autant plus qu’avec la désignation des hauts responsables impliquées dans les affaires de corruption, de «3issaba», et leur traduction en justice, le chef d’état-major avait scellé définitivement l’appartenance et l’origine du corps de l’armée à l’identité populaire, et par conséquent, il avait acté l’impossibilité de voir les Algériens s’entre-tuer. Au lieu de ce scénario qui aurait fait la joie des prédateurs étrangers, les scènes de solidarité, de partage et de fraternité entre les force de l’ordre et les manifestants, ont fait le tour du monde.

C’est précisément, ce qui a renforcé le principe de non-violence et de pacifisme qui a marqué toutes les marches et manifestations, où jusqu’à présent aucune effusion de sang n’est à déplorer. C’est également de cette communion qu’est né au sein du Hirak, la prise de conscience du peuple qui a su se dresser contre les risques et attaques d’infiltrations de la contestation populaire pour en faire le théâtre de la désolation et de la division.

Par ailleurs, ce respect mutuel entre les forces de l’ordre et le Hirak, né dans la douleur d’une situation extrêmement fragile et complexe du pays, a eu également le mérite de laisser naître le principe de la voie constitutionnelle et l’option de l’élection présidentielle. Du fait que bien que rejeté par la rue, le processus électoral n’ a pas été perturbé. Au même titre les résultats des élections ont été contestés, sans dérapages ou exactions qui auraient pu entacher la «silmyia» dont a fait preuve la contestation populaire depuis le 22 février.