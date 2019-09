Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a poursuivi jeudi dernier sa visite d’inspection et de travail

à 6ème Région militaire, à Tamanrasset, a souligné, lors de son allocution d’orientation prononcée en présence des cadres et les personnels de la Région au Secteur opérationnel de Bordj Badji Moktar, que « l’attachement de l’Armée nationale populaire et son souci permanent à s’acquitter de son devoir national envers la nation et le peuple, conformément aux missions constitutionnelles qui lui sont dévolues, lui dictent l’impératif d’entreprendre, en cette phase cruciale, toutes les mesures relatives à la sécurité des citoyens et de leur assurer toutes les garanties pour une participation massive et efficiente aux élections présidentielles, en toute liberté et transparence ». Tenant avec force et conviction à l’élection présidentielle, le vice-ministre de la Défense atteste : « La majorité écrasante du peuple algérien veut, en effet, sortir le plus tôt possible de la situation actuelle et espère la tenue des présidentielles dans les délais impartis. »

Des élections qui sont considérées comme une alternative absolue pour sortir de la situation qui prévaut actuellement dans le pays et qui n’a que trop duré, mais elle a freiné également le développement économique qui peut engendrer de graves conséquences, c’est pour cette raison, que le vice-ministre de la Défense a estimé que « le peuple algérien est très conscient de tout ce qui entoure son pays et possède une grande capacité d’analyse des origines et des dessous des évènements sur le plan national, régional et même international ».

Ce peuple a-t-il encore ajouté « qui s’est rallié à son armée et s’est tenu debout à ses côtés tel un seul homme considère que l’organisation des élections et le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le peuple ». La convergence des objectifs partagée entre le peuple et son armée, a mené le chef d’état-major à souligner : « Nous sommes convaincus que le peuple algérien qui vénère sa patrie et est conscient des défis auxquels l’Algérie est confrontée, prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l’Algérie. » Qualifiant ce même peuple de particulier, il indique : « Il est évident que la particularité du peuple algérien, distincte et unique, lui sera le meilleur soutien pour relever tous les défis rencontrés. C’est un peuple qui a prouvé tout au long de son histoire qu’il est un peuple de défis, car tout simplement il privilège toujours la raison et la réflexion judicieuse et rationnelle s’agissant des questions décisives que vit son pays. » Et par conséquent, affirme-t-il : « Nous sommes satisfaits que la particularité de privilégier l’Algérie, peuple et nation, est prépondérante. Le peuple algérien prouvera cela avec force lors des prochaines élections présidentielles et saura certainement comment gagner le pari de cette importante échéance nationale, à travers la participation massive de toutes les tranches populaires pour s’acquitter de leur droit, voire leur devoir national. » Très confiant quant à la maturité de son peuple et ses capacités il assure que : « Le peuple algérien, saura comment déjouer les plans des comploteurs et des sceptiques parmi les résidus de la bande auxquels nous adressons une nouvelle fois un avertissement quant à l’éventuelle tentative de perturber le peuple, qui aura l’opportunité une fois encore de tracer les contours d’un avenir prometteur pour l’Algérie.»

L’hôte de Tamanrasset consacrera du temps pour parler également aux Cadets de la nation pour réitérer ses félicitations pour leurs résultats encourageants réalisés à l’issue de l’année scolaire précédente, et exhorter les responsables en charge de la formation et de l’enseignement de contribuer, chacun dans les limites de ses prérogatives et dans son domaine de compétence, à la concrétisation des objectifs escomptés durant la nouvelle année scolaire 2019-2020.

Non sans avoir soutenu que ces résultats interviennent notamment « grâce au soutien et à l’importance accordés en permanence par le Haut Commandement de l’ANP, qui a réuni toutes les conditions de réussite à ces viviers de l’enseignement, et également grâce à la mobilisation des cadres et des enseignants de ces écoles, à qui j’adresse à l’occasion, l’expression de gratitude et de remerciements pour les efforts qu’ils ont consentis pour élever les acquis scientifiques des Cadets de la nation au niveau escompté ».

En effet, le Haut Commandement de l’ANP accorde une très grande importance à ces écoles qui forment les cadres de demain.