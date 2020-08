C'est un été exceptionnel par la recrudescence du phénomène de la harga ou encore les tentatives de quitter le territoire national prennent des ascensions inouies, notamment dans la capitale du Dahra, la wilaya de Mostaganem. La dernière en date remonte à la journée d'hier. En effet, une tentative d'émigration clandestine, par voie maritime de 16 personnes, a été mise en échec, à Mostaganem, a-t-on appris auprès du groupement territorial des gardes-côtes. C'est lors d'une patrouille que les gardes-côtes ont intercepté, vers 3h du matin, une embarcation de confection artisanale, à 3 miles (5,5 km) au nord de la plage des Trois Frères, à Kherouba (à l'est du chef-lieu de wilaya). 16 personnes se trouvaient à bord de cette embarcation, a-t-on indiqué de même source.

Cette opération vient donc confirmer la recrudescence des tentatives d'émigration clandestine. Il faut savoir, qu'avant-hier, également, une précédente tentative a eu lieu, samedi dernier, et a été déjouée par les gardes-côtes de la wilaya de Mostaganem. Pas moins de 17 personnes, dont des ressortissants étrangers et deux mineurs, étaient du voyage et interpellés par les gardes-côtes.

L'interception a été opérée à 7 miles marins au large de la plage de Chaïbiya dans la commune de Benabdelmalek-Ramdane, localité rattachée à la wilaya de Mostaganem. Les candidats à l'Eldorado incertain ont été arrêtés alors qu'ils étaient à bord d'une embarcation traditionnelle. Les mis en cause ont été transférés au port de Mostaganem où ils ont été pris en charge au niveau de l'hôpital avancé de la Protection civile dans le cadre du dispositif de prévention de l'épidémie de coronavirus mis en place au niveau de cet accès frontalier maritime. Les prévenus ont été par la suite remis aux services de sûreté et poursuivis pour tentative d'émigration clandestine par voie maritime. Dans la même wilaya, les éléments du groupement des gardes-côtes ont mis en échec, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, au large de Mostaganem, plusieurs tentatives d'émigration clandestine, ayant opéré plusieurs patrouilles au nord du port commercial de Mostaganem et au large de la côte Est de la wilaya. Ces opérations se sont soldées par l'interception de 49 personnes composées essentiellement de trois ressortissants étrangers, quatre mineurs et une femme. Ces derniers ont été remis aux services sécuritaires compétents avant d'être ensuite déférés devant la justice. Et ce n'est pas tout. La lutte contre l'émigration clandestine se poursuivant au niveau du littoral de l'Ouest algérien, aboutit dans la plupart des cas, à des interceptions d'un nombre important de contingents bravant les risques de la mer. Tout récemment et au cours d'une opération de reconnaissance qu'ont opérée, les gardes-côtes de Mostaganem, ces derniers ont déjoué une tentative d'émigration clandestine ayant pris la destination de la rive Sud de la Méditerranée, très précisément l'Espagne. Dans cette opération, les gardes-côtes ont intercepté un palangrier transportant 48 passagers clandestins, celui-ci a été détourné de sa trajectoire alors qu'il se trouvait à 18 miles, soit 36 km au large des côtes mostaganémoises. Ces candidats à l'émigration clandestine, âgés entre 25 et 50 ans, sont venus d'Oran, Arzew, Mostaganem et Chlef. Ils ont été entendus avant d'être traduits devant la justice. Le nombre de harraga algériens arrivés en Espagne au cours de ces derniers jours inquiète au plus haut niveau. «Plus de 800 migrants algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles au cours de ces derniers jours dont 454 à Murcie, 79 à Alicante, six à Ibiza et environ 300 à Almeria», rapportent les médias espagnols. «Jamais auparavant autant d'Algériens n'étaient arrivés en Espagne en si peu de temps par voie maritime», souligne-t-on. Selon des sources policières citées par les mêmes médias, il s'agit d'une «opération coordonnée depuis l'Algérie par les mafias de l'émigration irrégulière». «S'il est confirmé, comme nous le soupçonnons, qu'il s'agissait d'une opération coordonnée, nous sommes alors confrontés à un bond qualitatif de l'immigration en provenance d'Algérie», précise la même source policière rapportent les mêmes supports médiatiques Ibériques.