«Faire du neuf avec du vieux » est une philosophie de consommation qui fait une entrée non timide dans la vie des consommateurs algériens.

En effet, c’est un procédé qui consiste à récupérer des matériaux ou des produits que l’on n’utilise plus, et les revaloriser en objets du quotidien, des accessoires de mode, des objets de décoration… avec une qualité esthétique supérieure à celle des matériaux d’origine. Pour Abire, jeune cadre d’entreprise, spécialisée dans le marketing, l’Algérie est le terrain idéal pour ce genre de modèle. Et pour cause, selon la jeune femme « nous avons tous vu nos mamans ne pas jeter, mais transformer des objets en fin de vie pour les rendre utiles. C’est l’ouverture économique sauvage qui a fait que nos habitudes de consommation changent», explique Abire, qui précise que ce genre de tendance offre d’infinies possibilités.

« Pour ma part, je fais de l’upcyclage -déco toute seule, je ne passe pas par des professionnels, cela fait partie des moments de détente, comme faire du sport ou de la marche, et même apprendre lors d’ateliers, animés par des particuliers ou des professionnels qui sont à la pointe de la tendance ». Ce penchant à faire du neuf avec du vieux ne touche pas seulement les particuliers ou quelques initiés aux dernières

« tendances » mondiales.

L’engouement que peut susciter l’upcyclage, a fait son entrée surtout sur les réseaux sociaux, puisque de plus en plus de pages Facebook et Instagram y sont consacrées.

On peut y trouver des idées, à faire soi-même, ou encore des articles souvent à vendre. D’ailleurs c’est dans les milieux artistiques que la tendance s’impose progressivement. Puisqu’ils sont « de plus en plus saturés et étouffés par la fast-création, ou prêt-à-jeter » nous explique Dalel Bouchama, fondatrice du marché itinérant de l’art et de l’artisanat « Souk ensa » (marché des femmes).

Au fil de ces huit éditions, Souk ensa, Dalel et son marché itinérant ont fait découvrir plusieurs noms d'artistes recycleurs au grand public. A l'instar de Lyès Ouarab, qui fait de la récupération de canettes usagées, d'objets d'art déco et affirme, avant toute chose que « la récupération, ou l'upcyclage n'est pas une tendance, c'est un concept de création de consommation, qui se veut pérenne avant tout», poursuit-il, « avoir la classification de tendance fait que ça devient acceptable ou ne pas dire intéressant ». Cela dit, pour elle, ce qui fait que les artistes s'intéressent de plus en plus à ce mode de créativité, en plus du côté « éthique » puisque respectueux de la nature, il y a aussi « la profusion et la gratuité des matières premières ». «C'est le credo des artistes qui désirent s'inscrire dans une démarche plus éthique, avec un comportement citoyen éco-responsable.

Les designers et autres créateurs, par ce procédé, compensent le manque de ressources et leur prix de revient souvent beaucoup trop élevé ». Cela dit, elle estime que « une fois passée l’appréhension du vieux », voire usagé, le potentiel de recyclage est infini, c’est ce genre de décroissance vers laquelle tendent les sociétés modernes, moins de consommation, moins de déchets, moins de dépenses et une empreinte carbone quasi absente, ça a de quoi séduire, que ce soit le créateur ou le consommateur.