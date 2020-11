Le photographe-reporter Zinedine Zebar est décédé, jeudi, à l'âge de 63 ans des suites du coronavirus, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Né à Sétif en 1957, Zinedine Zebar, passionné de la photo, a étudié à l'Ecole de photographie de Paris et a travaillé dans plusieurs médias algériens et étrangers. En 1988, il devient reporter-photographe à l'Agence France presse et a été envoyé spécial dans plusieurs pays, et à partir de 2008, il a collaboré en free lance avec plusieurs médias étrangers. Il avait ouvert à Alger, le premier kiosque spécialisé dans la photo touristique et s'est consacré à photographier le patrimoine algérien. Ses photographies ont été publiées dans de grands magazines internationaux. Le défunt a participé à l'édition d'un livre «Les Phares d'Algérie, Vigies de la côte», avec le journaliste Mohamed Balhi. Les dernières années, il s'est intéressé à la réalisation de la Grande mosquée d'Alger depuis les fondations, prenant des centaines de photos de l'évolution du chantier. Il en partagea quelques-unes sur son compte Facebook. «Les centaines de clichés que j'ai réalisés témoignent de cette évolution vers la consistance et comment le site commençait déjà à marquer l'ensemble du paysage de la baie d'Alger. C'est surprenant comment un édifice peut modifier complètement des lieux qu'on croyait inchangeables», avait-il déclaré dans une interview sur le sujet.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de la presse et aux proches du photographe-reporter Zinedine Zebar, décédé jeudi à l'âge de 63 ans des suites du nouveau coronavirus. «Avec une profonde affliction et tristesse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhimer a appris la nouvelle du décès du photographe-reporter Zinedine Zebar», a écrit le ministère de la Communication dans un message de condoléances publié sur sa page officielle Facebook. En cette pénible circonstance, Belhimer présente «ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et à la corporation de la presse qui perd un des plus grands noms du domaine de la photographie, priant Le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort».