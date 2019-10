L’état des droits de l’homme en Algérie se porte bien. Notre pays œuvre activement à la promotion et la protection des droits de l’homme, selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi. «L’Algérie œuvre activement à la promotion des droits de l’homme», a indiqué, hier, à Alger le responsable qui a révélé que les manifestations populaires que connaît, depuis plusieurs mois, notre pays sont une preuve que ces droits sont bel et bien garantis. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre consacrée à la présentation des conclusions du groupe de suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le ministre a affirmé que notre pays travaille à améliorer les droits de l’homme et les conditions de vie pour les citoyens. Pour lui, les manifestations pacifiques que connaît le pays viennent confirmer cette thèse et les énormes efforts déployés par l’Algérie en matière de protection des droits de l’homme, notamment de la femme et de l’enfant, ainsi qu’en matière de liberté d’expression et d’opinion. Selon lui, « ceci a été confirmé par l’ONU ». Dans ce même chapitre, le ministre a rappelé les textes de loi promulgués en prévision du prochain scrutin présidentiel, le 12 décembre 2019, exprimant le vœu de voir l’Algérie « dépasser la conjoncture actuelle pour le bien et l’intérêt de tous». De son côté, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (Chdh), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki a affirmé que «le peuple algérien fait valoir, depuis le 22 février dernier, ses droits consacrés par la Constitution à travers des marches pacifiques, qui ont reflété sa maturité et son amour de la patrie». Elle souligne dans ce sens, que son institution «n’a reçu aucune plainte relative à des dépassements lors de ces manifestations». S’agissant des plaintes déposées à son niveau, elle a dévoilé que depuis le 2 janvier de l’année en cours, le Chdh a été destinataire de 763 plaintes et doléances portant notamment sur le «logement et l’emploi». Pour la même responsable, toutes les plaintes ont été étudiées et prises en charge. Pour rappel, le dernier rapport publié du Conseil national des droits de l’homme, avait indiqué que près de 1450 plaintes et requêtes ont été déposés auprès du Conseil en 2018, dont près de 900 cas ont été traités.