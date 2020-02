Sans surprise, les membres du Conseil de la nation ont adopté à l'unanimité une motion de soutien du plan d'action du gouvernement qui vise «l'édification d'une nouvelle politique pour réaliser le changement qui soit à la hauteur des aspirations du peuple». En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation, le Premier ministre a reconnu que «la mise en oeuvre des solutions structurelles envisagées par le plan d'action du gouvernement nécessite du temps».

Toutefois, le gouvernement s'attellera «à trouver la solution au déficit de la Caisse nationale des retraites, à sauvegarder le pouvoir d'achat et améliorer le cadre de vie des citoyens malgré les difficultés et encourager la production nationale». Il ambitionne aussi de répondre aux aspirations des citoyens. L'un des principaux défis pour le gouvernement est de «contribuer avec toutes les forces politiques et sociales ainsi qu'avec les élites nationales, à faire sortir le pays d'une situation politique et économique critique», a-t-il souligné. Il a mis l'accent sur le renforcement des prérogatives des élus, consolidé la démocratie participative et la révision du dispositif légal encadrant l'organisation des élections, qui dictera à l'avenir des règles et des conditions strictes en vue de mettre fin à l'impact négatif de l'argent sale sur la vie politique, outre la mise en place de nouvelles règles garantissant la transparence du financement et le contrôle des campagnes électorales et des partis politiques favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'élus». Il a également évoqué la révision du Code des marchés publics, la consolidation des libertés démocratiques à travers le renforcement des libertés de réunion et de manifestation...».

Le gouvernement s'attellera, dans le cadre de ce programme, à «la consécration de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie nouvelle». La consécration d'une justice indépendante et moderne est au coeur des priorités du gouvernement lequel procédera à une révision profonde de l'arsenal législatif visant notamment à renforcer le droit de la défense, à assurer le respect du principe de proportionnalité des peines, à limiter le recours injustifié à la détention provisoire, à prévenir les erreurs judiciaires et la moralisation de l'action judiciaire», a-t-il ajouté. Sur le plan économique, le gouvernement compte recourir à l'endettement extérieur auprès des banques et des fonds d'investissement internationaux, la réforme fiscale et la bancarisation des capitaux en circulation dans le marché parallèle avec une forte consolidation de la finance islamique pour assurer le financement de son plan d'action. Sur le plan social, le gouvernement propose un plan d'urgence pour pallier les inégalités en matière de développement local, notamment dans les régions du Sud, les zones montagneuses et rurales et les banlieues. Dans ce cadre, il compte augmenter l'efficacité du recouvrement fiscal, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales et la révision du système des avantages fiscaux».Il compte aussi récupérer les capitaux détournés, notamment sous forme de crédits non remboursés par les investisseurs privés, aux banques publiques.