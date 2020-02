La mission ne sera pas de tout repos, mais le challenge est incontestablement exaltant. La nouvelle Algérie est en marche. Ses contours sont esquissés. Il est donc temps de mettre la main à la pâte pour la modeler, l'asseoir sur un socle en béton armé pour qu'elle puisse reposer sur des bases saines qui l'élèveront au statut de République garantissant la liberté d'expression, la justice sociale avec à la clé l'émergence d'une économie productrice de richesses qui puisse assurer des perspectives prometteuses aux générations futures.

Les marches qui signeront le début de cette «bataille» qui s'annonce aussi rude que passionnante sont franchies une après l'autre. Le gouvernement est sur le point d'aller au charbon. Une réunion extraordinaire pour l'examen de son plan d'action lui sera consacrée aujourd'hui avant qu'il n'atterrisse aux deux chambres pour son adoption. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, jeudi

6 février 2020 (Aujourd'hui, Ndlr), une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l'examen et l'adoption du Plan d'action du gouvernement, en prévision de sa présentation à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation, conformément à la Constitution», a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. On est pratiquement dans l'antichambre de ce qui représente le vif du sujet. La mission du gouvernement est loin d'être une sinécure. Il ne sera donc pas question d'aller au charbon la fleur au fusil. Le terrain est miné. Le niveau atteint par le prix du baril de pétrole ne lui laisse pratiquement pas de marge de manoeuvre et l'actuelle dégringolade des cours de l'or noir provoquée par le coronavirus ne fait que lui compliquer la tâche davantage. Il s'agira dans cette conjoncture défavorable de mettre en oeuvre une économie qui atténuerait l'extrême dépendance aux exportations de gaz et de pétrole en plus de réduire les injustices sociales et les déséquilibres régionaux.

Sur ce dernier sujet, Abdelmadjid Tebboune ne compte pas tergiverser. «Je vis la réalité du citoyen et je n'accepterai jamais qu'il y ait un citoyen de première zone et un autre de deuxième ou de troisième zone. Les fruits du développement doivent s'étendre à toutes les régions et à l'ensemble des citoyens», a prévenu le locataire d'El Mouradia. Schématiquement, ce sont des objectifs majeurs du quinquennat du président de la République sur le plan socio-économique. Les grandes lignes qui seront déterminantes pour rompre avec la gestion passée des affaires du pays avec un souffle frais qui doit répondre aux attentes des citoyens et engager l'Algérie sur le chemin de la modernité pour épouser les défis de son temps ont été au centre du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le

3 février. Parmi elles figurent les start-up et la microentreprise auxquelles un ministère a été dédié. Elles occupent une place centrale dans la feuille de route tracée pour le gouvernement. Le projet prévoit la création de «la Cité des start-up» qui constituera un Centre de technologies multiservices à haute attractivité devant renforcer la place de l'Algérie en tant que pôle africain en matière de création et d'innovation, selon le communiqué du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu lundi dernier.

L'Education nationale où des réformes profondes sont attendues pour sortir, notamment l'école algérienne du marasme dans lequel elle patauge depuis des décennies représente un des gros morceaux de l'action du gouvernement. Il est question essentiellement des sempiternelles questions de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'allègement du poids du cartable, de la promotion des filières mathématiques, de l'enseignement technique...La palette est vaste, en gros il s'agira d'adapter l'enseignement à la nouvelle carte économique du pays qui s'esquisse.

La sécurité routière, représente un autre volet important du plan d'action du gouvernement, qui préoccupe le chef de l'Etat. Le terrorisme routier, un fléau qui fait des milliers de morts chaque année sera combattu par la force de la loi... à l'image de la nouvelle Algérie qui se dessine et impose de nouveaux types de comportements pour faire table rase du passé.