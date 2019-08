Le président du parti de la Liberté et de la Justice «(PLJ) a reçu, hier, au siège de son parti à Alger, en présence des membres du bureau national, l’Instance de médiation et de dialogue conduite par son coordonnateur Karim Younès qui a expliqué la mission du panel et sa volonté de concertation avec les formations politiques, les composantes de la société civile et les personnalités nationales, en vue de dégager une vision commune de sortie de crise par le biais de l’organisation d’une élection présidentielle propre et transparente» selon le communiqué rendu public hier.

Connu pour ses positions patriotiques loin de tout extrémisme, le président du PLJ a longuement abordé la grave crise que traverse le pays avec ses hôtes du jour conduits par Karim Younès. Mohamed Saïd a fait une série de propositions que son parti a jugé nécessaires pour enclencher une dynamique de dialogue. Le PLJ a estimé que le dialogue responsable et sérieux constitue l’unique voie «pour la construction d’un consensus dont se réclame le PLJ depuis sa création en 2012». Il a ajouté que cette voie a été «ignorée ou manipulée par le pouvoir» jusqu’au jour où la révolution populaire pacifique l’a imposée le 22 février 2012. Dans sa lecture Mohamed Saïd a expliqué que cette révolution populaire pacifique ne visait nullement le démantèlement des institutions de l’Etat, mais « leur soustraction aux réseaux de la corruption et de leurs symboles qui ont confisqué la volonté populaire par la fraude électorale dans un régime privé des deux éléments constitutifs de la démocratie, à savoir la Liberté et la Justice ». Cette précision de taille étant apportée, le président du PLJ a rappelé que la crise que traverse le pays est une crise politique. C’est pourquoi, selon lui, elle appelle à « un traitement politique consensuel qui gagne à ne pas perdurer pour éviter ainsi les risques de dérapage et d’exacerbation de la tension ». Partant de ce constat, le PLJ est tenu par les dispositions afférentes stipulées dans la plate-forme du forum du dialogue national de Aïn Bénian relatives au processus détaillé de sortie de crise. Le PLJ propose pour sortir de l’impasse actuelle plusieurs préalables, à savoir : l’application des mesures d’apaisement pour réduire la tension, et en particulier la libération des dizaines de citoyens arrêtés au cours des marches populaires et non impliqués dans des actions de destruction de biens ou de menace à l’ordre public, le non-harcèlement des activistes politiques, la levée des entraves bureaucratiques étouffantes devant l’action politique et le mouvement associatif, le respect de la liberté d’expression et l’ouverture du champ médiatique, la protection des marches populaires par la levée des entraves à la circulation notamment aux abords d’Alger, et ce jusqu’à la satisfaction des revendications légitimes du Hirak. Il a également proposé la désignation d’un gouvernement technocrate consensuel de compétences nationales ainsi que l’élargissement du panel aux personnalités nationales réputées pour leur intégrité.