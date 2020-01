Le Protocole de Nagoya, sur l’Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages (APA), découlant de leur utilisation à la , plus communément appelé « Protocole de Nagoya », est un accord international sur la . Ce document a été adopté par la 10e réunion des Nations unies, le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon), avant d’entrer en vigueur le 12 octobre 2014. Ce traité vise un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques de «plantes, animaux, ou autres organismes, dans un but commercial, de recherche ou pour d’autres objectifs». L’un des trois objectifs de la dite convention devrait permettre de mieux combattre la «Biopiraterie» ou l’appropriation illégitime des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Protocole de Nagoya est le deuxième à la . Il fait suite à celui de Carthagena (Espagne) sur la «biotechno». 123 pays y adhèrent et l’Algérie a été parmi les premiers des

92 signataires ratifiant le protocole du 5 Août 2004.