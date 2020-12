«Le Réseau national d'intégrité, mécanisme d'appui à la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption» a été le thème central de la Journée internationale de lutte contre la corruption par l'organisation d'une visioconférence, à laquelle ont pris part, hier, l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption l'Onplc représenté par son président, Tarek Kour, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) représenté par sa résidente en Algérie, Mme Bierta Aliko, C'est du moins ce qu'indique le communiqué de l'Onplc. Une célébration qui s'articule en synchronisation avec le travail colossal abattu par l'appareil judiciaire algérien sur le terrain, où un nombre impressionnant de procès a conduit à la mise en détention des architectes du chaos programmé pour le pays.

Passant du tribunal militaire aux différentes cours judiciaires, des ex-Premiers ministres, d'anciens minis-tres et des hommes d'affaires renommés, se trouvent actuellement devant les juges pour s'expliquer sur les grands scandales financiers, économiques et politiques, qui ont défrayé la chromique judiciaire. Un travail qui a nécessité une volonté politique ferme et la mise en place de mécanismes et d'outils qui ont permis de briser le mur de l'impunité érigé par la 3issaba en rempart contre l'action judiciaire durant des décennies. Il faut dire que l'exemple que donne l'Algérie en matière de lutte contre la corruption depuis l'émergence de la contestation populaire pacifique, reflète le passage d'une justice orchestrée et manipulée au gré de l'oligarchie à une justice en phase de reconquérir son indépendance, et d'imposer les bases d'un Etat de droit, ou personne ne serait au-dessus de la loi.

Un travail qui s'accentue et qui se poursuit au rythme des éléments, des instructions et des investigations, qui passent au crible les moindres atteintes aux intérêts du pays, à travers lesquelles, toute une nomenklatura a failli mettre le pays à genoux. Au-delà des chiffres effarants révélés par les procès, la lutte contre la corruption en Algérie sonne la fin de l'ère des intouchables et met en exergue les soubresauts d'un changement radical.

C'est précisément à ce niveau que ressort toute l'importance de la lutte contre la corruption, dans la mesure où elle s'inscrit, également, dans la réhabilitation de la confiance ente les gouvernants et les gouvernés, seul gage pour instaurer une justice sociale, sur laquelle se bâtira la nouvelle République. Il va sans dire qu'au vu des résultats et des retombées enregistrées dans ce domaine, l'Algérie passe pour être une référence en la matière, et peut, à ce titre, impacter positivement la collaboration internationale dans ce domaine. Dans ce sens, confortée par la participation d'experts internationaux et les représentant de la société civile, cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la formulation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, partenariat Onplc/Pnud/MAE, s'est articulé autour du «projet du Réseau national d'intégrité à la société civile et aux participants à la visioconférence, d'échanger sur les bonnes pratiques et de s'inspirer des expériences internationales réussies en matière de renforcement du rôle de la société civile dans la promotion de l'intégrité, la prévention et la lutte contre la corruption». Il y a lieu de souligner que la contribution de la société civile à cette lutte demeure primordiale, et prend une place prépondérante dans l'instauration des principes de l'intégrité, du fait que hormis l'action judiciaire, il est de première priorité de prévenir contre ce fléau quotidiennement.

Un combat de tous les jours, qui nécessite une présence permanente, sur le terrain, des associations à travers les campagnes de sensibilisation et les actions de préventions, en vue de créer une riposte efficace et opérationnelle à l'origine du problème.