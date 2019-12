La traque se poursuit. Les agents de la brigade de la police des frontières du port d’Oran ont réussi à interpeller un marin exerçant un travail dans un navire de transport de passagers, en possession de 1 kg et demi de drogue dure, la cocaïne. Une somme de 4.000 euros a été également trouvée en possession du suspect.

L’intervention a été lancée lorsque les agents de la police des frontières ont relevé le comportement étrange du suspect; qui accélérait le pas en quittant le bateau en provenance de la ville espagnole d’Alicante. Son attitude a paru étrange aux agents de la police; ce qui les a conduits à le fouiller avant de découvrir le pot aux roses. L’homme a été interpellé et une enquête a été ouverte pour tirer l’affaire au clair, explique la même source. Des affaires similaires sont en recrudescence depuis quelques années en Algérie. Les côtes maritimes algériennes sont devenues, au fil du temps; les nouvelles zones de transit du trafic des drogues dures latino-américaines. Du kif à la cocaïne, le trafic de drogue prend de l’ampleur. Tout récemment, les éléments de la sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau de malfaiteurs, composé de cinq individus en possession de la cocaïne, du kif traité et des psychotropes. Cette offensive a été opérée par les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI 02) ayant réussi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à arrêter cinq personnes, âgées entre 26 et 31 ans, lors d’une opération menée dans les quartiers d’Ibn Sina, Seddikia et El Maqarri, ex-Saint-Eugène. L’opération a permis également la saisie de 8 grammes de cocaïne, de 300 g de kif traité, d’une trentaine de comprimés psychotropes ainsi qu’une somme d’argent provenant de la vente de drogues.

Dans le même cadre, les éléments de la police urbaine de Haï Bouâmama, ont interpellé un dealer qui proposait des produits pharmaceutiques, prohibés, sans autorisation...