Plus qu'une évidence, le port du masque pourrait d'ici peu se préciser comme une instruction des autorités, en tant que mesure phare de la lutte contre le Covid -19. C'est du moins ce qui ressort des dernières déclarations de plusieurs ministres. «Si la propagation de l'épidémie du Covid-19 persiste et qu'elle n'est pas sous contrôle, il est possible que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie recommande aux autorités l'obligation du port du masque, par la force de la loi. A condition bien sûr qu'il y ait aussi disponibilité de bavettes en quantités suffisantes», a indiqué le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui accompagnait le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hassane Mermouri, dans une visite de travail dans la wilaya de Tipasa. Pour sa part, le ministre du Tourisme a tenu à souligner que «les artisans algériens ont les moyens de porter leurs capacités de production à 500 000 bavettes de protection par jour, dans une première étape», soulignant «la possibilité de procéder dans une 2ème étape à un relèvement progressif de ce rythme de production pour atteindre le un million de bavettes /jour». De son côté, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, n'a pas manqué de préciser à partir d'Oran que «le port du masque de protection sanitaire par les commerçants sera obligatoire à partir de dimanche prochain. Cette mesure concerne tous les commerçants, employeurs et employés à travers le territoire national. Une sanction de fermeture d'un mois sera appliquée pour tout manquement à cette mesure. Le commerçant doit choisir entre le port du masque de protection ou la fermeture».

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit également d'un problème de disponibilité, autour duquel le Premier ministre a tenu à rassurer à partir du Centre hospitalo-universitaire Docteur Benzerdjeb, d'Oran

«L'Etat va fournir 7 millions de masques de protection par semaine, ce moyen permet de se prémunir contre toute infection éventuelle au coronavirus. C'est une affaire de responsabilité individuelle et collective. Il appartient à l'ensemble des citoyens de respecter les mesures préventives pour se protéger et protéger leurs familles». Il va sans dire, que la généralisation de cette mesure, entre dans une préparation des citoyens, si les conditions et les chiffres le permettront, au principe de déconfinement partiel, qui ne pourra être efficace que si le port du masque est adopté par tous. Certes, une dépense à inclure dans le budget des ménages, mais qui sera appelée à baisser fortement, au regard de la mobilisation de la solidarité et la multiplication des fabriquants.