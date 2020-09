Plusieurs d'entre elles ont été prises en considération et l'un des changements phares de la nouvelle mouture présentée devant les parlementaires, par le Premier ministre, a été la suppression du poste de vice-président. Ce poste a été à la fois une nouveauté, mais aussi un sujet largement critiqué par les observateurs et les spécialistes du droit constitutionnel. Une salve de polémiques, l'a accompagné, dès son annonce. Ce sont ces polémiques qui, entre autres, ont fait réagir le porte-parole de la Présidence, qui a jugé utile de préciser que le texte n'était qu' «une ébauche de révision, une plateforme de débat et une méthodologie de travail». Dans son article 117, l'ancienne mouture de l'avant-projet précisait en effet que «le vice-président peut assurer les charges de l'intérim en cas d'empêchement. En cas de vacance, la possibilité qu'il puisse assurer la continuité du mandat du président de la République a été envisagée. L'idée est de garantir la continuité dans le fonctionnement des institutions», lit-on dans la mouture. Cet article a été inspiré de la situation qui a prévalu durant le règne du président Abdelaziz Bouteflika et même après sa démission forcée. On se rappelle du vide institutionnel qu'a connu le pays avec la chute de l'ancien président. Si l'intention est bonne, l'idée l'est moins. «C'est l'histoire du chameau qui, sans le savoir, piétine tout ce qu'il a durement labouré», ironise un homme politique qui trouve que la nomination d'un vice-président remettra en cause l'essence démocratique de cette Loi fondamentale. La possibilité que le vice-président, désigné par le chef de l'Etat, devienne lui-même président de la République jusqu'à la fin du mandat, en cas de retrait du président élu, est un non-sens. Un homme désigné ne peut pas se prévaloir d'un poste acquis au suffrage universel. Le texte est ambigu et on risque de se retrouver avec un président illégitime. C'est une grande avancée quand on lit que le projet proclame la liberté de réunion, de rassemblement et d'association (sur simple déclaration) tout comme la liberté de la presse, mais qu'un vice-président, non élu vienne accaparer un mandat que donnent les citoyens à une personne précise, remettra en cause tous ces acquis. «Introduire des dispositions constitutionnelles pour éviter des situations d'instabilité exceptionnelles en renversant les valeurs de principe équivaudrait à annihiler l'esprit de la démocratie», avait commenté, Jil Jadid, le parti de Soufiane Djilali dans un communiqué, rejetant ainsi ce poste de vice-président. C'est donc chose faite, la commission a pris en considération toutes ces remarques. C'est dans l'odre des choses, puisque le gouvernement visait une Constitution consensuelle. «L'objectif, c'est que l'Algérie se dote d'une Constitution consensuelle, la préservant de tomber dans l'autoritarisme et de vivre des crises, à chaque fois qu'il y a dysfonctionnement à la tête du pouvoir», a indiqué le Premier ministre.