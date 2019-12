Le candidat Abdelkader Bengrina poursuivant sa campagne électorale dans le sud du pays, affirme depuis Adrar vouloir garder l’école loin des «tractations politiques». Considérant que c’est la seule façon de la «prémunir des influences étrangères, pour qu’elle ne fasse plus l’objet d’expériences». Depuis le lancement de la campagne présidentielle du 12 décembre prochain, le candidat du mouvement El-Bina El Watani qui a fait de la «issaba», du«populisme» et des «accusations» son cheval de bataille s’attaque à un nouveau volet dans sa course à la magistrature du pays, à savoir l’Education nationale. Il a ainsi promis de maintenir les acquis de l’école algérienne. C’est-a-dire la gratuité et son caractère obligatoire . «Je maintiendrai la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement en appliquant des critères qui préservent la dignité de tous les Algériens» affirme Bengrina . Lors de son allocution, Bengrina mentionne son désir d’investir dans le potentiel humain du peuple algérien. Et affirme que «l’homme» est un véritable garant du développement, Bengrina garantit la généralisation de la langue arabe. «J’ai mis l’accent dans mon programme sur l’investissement en l’individu, notamment dans le secteur de l’éducation, outre la généralisation de la langue arabe donnant naissance à une génération imprégnée des principes de la loyauté au pays et à la religion et qui défend l’unité nationale et la cohésion du peuple» a-t-il souligné. Avant de certifier : «En cas de victoire, j’accorderai à chaque diplômé de l’école de Sidi M’hamed Lekbir ou à ses disciples, de l’école de Cheikh Hassan et à ses disciples et Moulay Abdallah Tahiri et autres parmi les récitants du Saint Coran et des Quarante hadiths de l’Imam Al-Nawawi et les mutuns (textes) du fiqh malekite, un diplôme de baccalauréat pour accéder directement à la faculté des sciences islamiques », avant d’ajouter que « des licences seront remises aux diplômés de ces écoles récitants du Saint Coran et des hadiths, de Mukhtasar el Khelil et de Alfiyat Ibn Malik».

En ce qui concerne les syndicats et les experts du secteur, Bengrina affirme qu’il compte s’appuyer sur leur expertise pour promouvoir l’Education nationale. «Je compte sur les syndicats et les spécialistes dans la promotion du système éducatif pour le hisser au niveau des pays développés et de conférer à l’enseignant la place qui lui sied» a notifié le candidat.

Il profite également de l’occasion pour s’engager à «doter les zones éloignées des wilayas du Sud en pôles d’enseignement et autres industries».