Le premier test du panel n’aura pas été totalement concluant. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour gagner la confiance des acteurs politiques et de la société civile. Tout le monde attend Younès et ses compagnons sur les préalables. Dans le lot des formations politiques en attente de signaux forts, Talaïe El Hourriyète est manifestement la plus active. Ainsi, après une première appréciation de son président, c’était, hier au tour du bureau politique du parti de se fendre d’un très long communiqué où aucun aspect du dossier n’a été laissé au hasard. Le parti de Ali Benflis qui dit croire à une issue à la crise, après

le discours du 3 juillet dernier de Abdelkader Bensalah, a pratiqué une «dissection politique» du processus engagé avant-hier et mis en évidence et très méthodiquement tous les éléments censés contribuer au succès dudit dialogue.

Relevant l’impératif de ne pas laisser au pouvoir l’exclusivité de «la composition du panel qui sera chargé de la direction et de la gestion du dialogue national», le communiqué note également l’importance de s’assurer à ce qu’en plus du fait que le pouvoir se tienne en dehors du processus, «qu’il s’engage à respecter et à mettre en œuvre l’intégralité des termes du consensus qui se dégagera de ce processus». Ce sont là des promesses déjà faites par le président de l’Etat. Mais le parti de Benflis ne s’en contente pas et estime nécessaire «d’exiger des garanties pour la mise en œuvre de la feuille de route pour la sortie de crise que seule l’Armée nationale populaire peut assurer».

Cela étant et malgré une posture plutôt volontariste de Talaïe El Hourriyète, ce parti croit voir dans l’attitude du pouvoir de «l’ambiguïté» puisque «d’un côté, affiche sa disponibilité au dialogue et de l’autre, tarde à créer un climat politique favorable à ce dialogue».

Un climat, également réclamé par le panel, qui menace de s’auto-dissoudre, en cas de non-satisfaction des préalables.

Le parti de l’ancien chef du gouvernement en ajoute un autre, en relevant que «la présence au pouvoir d’un gouvernement, nommé par ‘’les forces anticonstitutionnelles’’ et dont le départ est exigé par les Algériens, constitue un véritable obstacle au dialogue».

Le tableau ainsi présenté, met en évidence la fragilité du processus qui n’a pas encore bouclé son troisième jour que déjà le bureau politique de Talaïe El Hourriyète constate «la persistance de la pression que le pouvoir politique continue à exercer sur les médias et la presse, toutes formes d’expression confondues». Déterminé, mais encore optimiste, le parti de Benflis appelle à «des mesures d’apaisement (qui) seront la meilleure preuve de la volonté du pouvoir politique de s’engager dans un véritable processus de sortie de crise pour la réalisation des aspirations populaires et d’écarter toute suspicion sur ses intentions». Acquis à la solution de la présidentielle et non pas à celle d’un processus constituant, Talaïe El Hourriyète peut paraître comme un allié objectif de l’Etat, sauf qu’il entend rester très vigilant sur la nécessité de la protection de «la Révolution démocratique pacifique en contribuant à la réunion des conditions de la tenue d’un dialogue pour un grand compromis national». Cela devrait débuter par de sérieuses mesures d’apaisement.