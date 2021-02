Le FFS, qui a appelé ses militants à participer aux marches célébrant le 2e anniversaire du Hirak, estime dans un communiqué rendu public, hier, que le Mouvement populaire «continue à vivre dans les coeurs et les esprits de l'écrasante majorité de notre peuple, malgré la pandémie du Covid-19, qui l'astreint au confinement». Le FFS constate également que le Hirak «risque à tout moment de reprendre avec plus de détermination et d'intransigeance si le pouvoir continue d'ignorer ses préoccupations et ses attentes». Le FFS, qui accuse le pouvoir d'ignorer les préoccupation du peuple, note que «cette ignorance, qui frise le mépris de la volonté populaire, se manifeste par le renforcement du dispositif répressif, l'instrumentalisation de certains médias». Il accable le pouvoir en pointant «le rejet systématique de toutes les initiatives politiques de sortie de crise, qui proposent des solutions concrètes et consensuelles pour désamorcer ce contexte particulièrement explosif». Le vieux parti d'opposition qui use d'un lexique assez dur à l'endroit des autorités politiques ajoute que «le contexte politique national actuel ne peut plus supporter d'autres dérives autoritaires et d'autres échecs. Notre pays et notre peuple méritent de prétendre légitimement, à un destin politique et socio-économique stable et prospère». Le réquisitoire du FFS ne s'arrête pas au seul constat de la situation qu'il décrit comme catastrophique, il «somme les tenants du pouvoir à s'engager sérieusement, pour l'intérêt suprême de la nation, dans un élan patriotique de changement pacifique de l'ordre établi». Le parti de feu Ait Ahmed qui prépare un document politique pour le mois de mars prochain, estime dans sa déclaration que l'engagement qu'il attend du pouvoir «devra être illustré par une volonté politique de créer un climat de détente et de confiance en faveur de ce changement».

Un voeu qui semble ignorer les gestes d'apaisement déjà entrepris par le chef de l'Etat à travers la libération des détenus. Fidèle à sa posture d'opposant, le FFS semble miser sur la dynamique populaire du Hirak. «Faisons ensemble du deuxième anniversaire de la révolution populaire du 22 février, une étape décisive et primordiale pour la satisfaction des attentes populaires et jeter les bases d'une Deuxième République», rapporte la même déclaration.