Le monde médical en deuil. Nous apprenons avec une grande tristesse la disparition, après une longue maladie, de l'éminent professeur en gynécologie, Mohamed Habel. Le défunt professeur, fils d'un grand moudjahid, est né en 1947, à Bouira. Il a fait ses études au lycée Amirouche de Tizi Ouzou, avant d'intégrer la faculté de médecine d'Alger. Après ses études de spécialité, il a exercé au CHU Mustapha Pacha d'Alger, auprès du grand professeur Aït Ouyahia auquel il a succédé en tant que chef de service de gynécologie au même hôpital. Connu pour son abnégation et amour du métier, le professeur Habel va se consacrer entièrement à ses patients en ouvrant son propre cabinet à la rue Didouche Mourad à Alger. Quelques années plus tard, il ouvre une des plus grandes cliniques de gynécologie et de maternité à Bordj El Kiffan, qui est devenue une référence en matière de qualité de soins et de prise en charge des malades. Connu pour ses références médicales et son sens de l'amitié, le défunt à été un pionnier de la procréation médicale assistée en Algérie. Estimé et apprécié par ses confrères, mais aussi par les nombreux citoyens, auxquels il ne manquait jamais d'être à leur côté, à travers ses actions caritatives, le professeur Habel laissera un grand vide. L'Algérie perd, à travers sa personne, une grande compétence médicale.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.