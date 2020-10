C'est la consternation totale au CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou depuis vendredi dernier. En effet, le décès du docteur Ahmed Zatout, qui exerçait dans cet hôpital en tant que chef de service médecine du travail, a jeté l'émoi dans les rangs du personnel de cet établissement. Le regretté Ahmed Zatout a contracté le coronavirus il y a une vingtaine de jours au cours desquels il n'a pas cessé de lutter courageusement contre cette méchante maladie. Mais le destin en a décidé autrement puisque le médecin a rendu l'âme vendredi dernier malgré une prise en charge médicale appropriée. La nouvelle de la mort du docteur Zatout a engendré une tristesse indicible, non seulement à l'hôpital de Tizi Ouzou, mais aussi dans toute la ville de Tizi Ouzou et au sein de la corporation médicale. Ahmed Zatout était un médecin et un homme d'une extrême bonté. Il était estimé de tous, selon les centaines de témoignages et de réactions ayant été enregistrées après l'annonce de son décès. Ahmed Zatout avait 65 ans et il était engagé corps et âme dans la lutte contre la maladie du Covid-19 depuis que la pandémie a commencé à toucher l'Algérie, en mars dernier. Hier, des centaines de médecins, infirmiers, citoyens et travailleurs lui ont rendu un hommage solennel au moment où le cortège funèbre avait quitté la morgue du CHU pour se diriger vers le cimetière où le regretté devait être enterré.