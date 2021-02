Le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a annoncé, hier, à Constantine la participation de son parti aux prochaines élections législatives. Lors d'une rencontre régionale organisée au siège du bureau de wilaya de cette formation politique, Bensalem s'est dit «définitivement prêt», à être parmi les partis politiques qui vont participer à cette échéance électorale, «pour une Nouvelle Algérie forte». «Notre objectif majeur est de concrétiser le changement, de répondre aux aspirations du peuple et d'assurer la sécurité et la stabilité du pays», a affirmé le responsable politique qui a insisté sur la nécessité de «consolider la cohésion nationale pour faire face aux différents défis, au vu des crises auxquelles le pays est confronté». Le même intervenant a également appelé tous les acteurs politiques, les organes de presse ainsi que la société civile, à «adhérer massivement à ces élections afin de permettre au peuple d'élire librement ses représentants». S'agissant de la situation économique, Bensalem a recommandé la mise en place d'un plan «ambitieux» visant à garantir le développement et la promotion du pays, avec l'implication de toutes les compétences nationales et à accorder de l'importance aux «secteurs générateurs de richesse, à l'instar de l'industrie et de l'énergie», insistant dans ce même contexte sur «la reconstruction des institutions de l'Etat». Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections législatives, le président du parti a préconisé le recouvrement de la confiance du peuple pour assurer une économie forte, ajoutant que «le développement des zones d'ombre, l'investissement, la sécurité et l'autosuffisance alimentaire figurent au programme du parti.» Par ailleurs, le même responsable a appelé à «constituer une force composée de personnalités compétentes, d'universitaires et de représentants de la société civile, qui prendra en charge les revendications du Hirak et la progression de la société». Des secrétaires de wilayas et de bureaux communaux ainsi que certains membres de diverses régions de Skikda, Batna, Tébessa, Guelma, de Constantine et Mila, ont pris part à cette rencontre régionale qui s'est déroulée dans le respect des mesures préventives de la Covid-19.