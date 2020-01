Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La rencontre revêt un caractère stratégique dans la mesure où l’enjeu libyen est l’un des thèmes centraux dont les échanges ont pris la part du lion lors de cette rencontre hautement significative. Il faut dire que le fond des échanges a été centré sur la nécessité d’« intensifier les efforts et de renforcer la coordination et la concertation concernant la situation en Libye pour pérenniser le cessez-le-feu en vigueur en vue de faciliter «les voies de reprise du dialogue entre les parties en conflit et de relancer le processus de paix, loin de toute ingérence militaire étrangère », précise-t-on.

Il faut noter que lors de la rencontre, l’option militaire a été rejetée par les deux pays comme voie pour la résolution du conflit en Libye. Cette approche que l’Algérie avait défendue sans cesse depuis l’irruption de la crise libyenne, constitue la doctrine de la diplomatie algérienne, y compris au niveau régional et international ; dans ce registre, les deux présidents ont insisté sur « l’inefficacité des solutions militaires aussi longtemps que durera la crise, l’attachement à la solution politique comme unique voie pour le règlement de la crise est le choix idoine en coordonnant les positions des deux pays au plan international », souligne-t-on.

L’Algérie et l’Italie sont deux pays qui ont su développer des relations dans le cadre de la coopération dont la devise « égal à égal » a pu ancrer les échanges entre les deux pays. Cette approche pragmatique a été la clé de la réussite des relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Italie facilitant de la sorte la coordination sur beaucoup de dossiers et de thèmes dans la région et même au niveau européen où le volet énergétique est le premier point nodal qui revient toujours sur la table quand la conjoncture pétrolière et gazière connaît une tournure désastreuse sur les pays de l’Europe.

Le président du Conseil italien a affirmé dans ce sens au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la position de l’Italie quant à l’approfondissement « des relations bilatérales multidimensionnelles et exceptionnelles, traduites particulièrement par la concertation régulière et le dialogue stratégique entre les deux pays autour des questions politiques et sécuritaires outre les échanges commerciaux »,

note-t-on.

La transition économique que traverse le pays permettra dans le cadre de la coopération algéro-italienne de booster l’économie en recourant à l’approfondissement des échanges des expériences dans « les domaines des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises émergentes, des technologies de l’information et des énergies renouvelables », mentionne-t-on.

Le volet sécuritaire est considéré comme élément très préoccupant en matière de lutte contre le crime organisé, la contrebande, le terrorisme et l’immigration clandestine. Sur ce plan, l’Algérie à toujours montré une bonne volonté de coordonner dans ce sillage pour sécuriser ses frontières maritimes et la circulation des personnes.

A ce propos, le président du Conseil italien a indiqué dans ce sens que « l’Italie et l’Algérie partagent la même vision et œuvrent ensemble pour la stabilité dans la région méditerranéenne et la lutte contre le terrorisme, la contrebande et l’immigration clandestine », précise-t-on.

Les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Italie ont été pendant des décennies une source de confiance et d’échanges pragmatiques dont les intérêts communs sont établis comme priorité de tout un chacun. C’est ce qui a permis une clarté et une synergie entre les deux pays lors des conflits qui surgissent au niveau régional.