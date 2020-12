Des dizaines de hauts cadres du pays, dont 22 ministres et deux Premiers ministres, croupissent en prison pour des faits de corruption. Les dizaines de procès ouverts pour démêler l'écheveau du fléau de la corruption n'ont visiblement pas de précèdent dans les annales de la Justice algérienne et même internationale. On n'a pas d'exemple comparable dans l'Histoire moderne. Cette spécificité algérienne s'explique, certes, par la singularité du mode de gouvernance adopté à partir de 2014. Un président malade, éloigné des affaires de l'Etat, a conduit le pays à vivre une grave dérive morale. Les observateurs de la scène nationale décrivent une gestion opaque et sans respect de la loi. Un groupe d'individus avait accaparé les institutions de la République et en avait fait une sorte de propriété privée.

Ce genre de pratiques n'est pas propre à l'Algérie, mais le processus qui a conduit à la chute de la caste dirigeante de l'époque était totalement hors des prévisions de l'ensemble des observateurs. Et c'est cela la donne qui distingue l'Algérie des autres nations confrontées au fléau de la corruption. Des millions de citoyens manifestant dans la quasi-totalité des villes du pays, réclamant la fin de l'opacité dans la gestion des affaires de l'Etat est, effectivement, un cas inédit dans l'histoire des peuples, notamment par son caractère éminemment pacifique. Les Algériens n'en voulaient à personne d'autre qu'au groupe d'El Mouradia et à sa cour. Les slogans des premières marches,

disons-le, historiques, réclamaient le soutien de l'armée et dénonçaient la «privatisation» de la présidence de la République. La maturité de la société avait fasciné l'humanité entière.

Jamais dans l'Histoire récente à travers les cinq continents, on a vu un tel déferlement citoyen pacifique. Pareille démonstration politique qui, disait-on à l'époque, avait valeur d'un référendum, ne pouvait logiquement déboucher sur des simulacres de procès ou, comme cela s'est fait ailleurs, l'exfiltration des gros bonnets pour donner les seconds couteaux en pâture à la vindicte populaire.

En Algérie, cette option était inimaginable au regard de la puissance du mouvement authentiquement populaire. La justice se devait d'être rendue dans la transparence et sans aucune espèce de favoritisme. La pression exercée par les citoyens a conduit à des procès «historiques» où pour la première fois en Algérie, des ministres et des Premiers ministres répondaient de l'usage qu'ils faisaient de l'argent public. Les premiers procès étaient retentissants. Depuis, l'intérêt de l'opinion a quelque peu baissé, mais la machine judiciaire ne s'est pas arrêtée pour autant.

À ce jour encore, d'anciens minis-

tres, dont certains étaient vus comme intouchables, sont convoqués devant les juges d'instruction. C'est dire le sérieux de cette lutte contre la corruption engagée par l'Algérie, dont les circonstances exceptionnelles qui l'ont suscitée ont tendance à crédibiliser aux yeux des partenaires de l'Etat. Et pour cause, le processus lancé en avril 2019 n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part d'instances internationales. En effet, même si l'expérience algérienne en matière de lutte contre la corruption peut paraître brutale au premier regard, elle n'en répond pas moins à des exigences inédites dans l'Histoire du pays.

La voix de l'ONU en Algérie, Blerta Aliko, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) auprès du gouvernement algérien, a souligné, hier, dans une allocution à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption au Centre international de conférences, que le Programme onusien qu'elle représente «appuie le projet de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption».

Il faut savoir que cette stratégie court sur 5 ans, de 2021 à 2025 et privilégie la promotion de «la culture de rejet de la corruption dans les milieux de la société». Une approche donc pédagogique qui s'appuie sur «la démocratie participative et le contrôle par la société de la gestion des affaires publiques». Une dimension politique, dont l'objectif assumé est de «réactiver le rôle du mouvement de la société en matière de prévention de la corruption». On est loin de la «campagne de nettoyage» à laquelle on assiste, ces derniers mois. C'est dire que le «coup de pied dans le fourmilière» était nécessaire, mais pas stratégique. La stratégie, c'est le dialogue et la démocratie participative, avec un rôle central pour les médias «dans la prévention et la lutte contre la corruption».