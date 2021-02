Le premier lot de 50000 doses, du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, est arrivé, hier, en début d'après-midi, à l'aéroport international Houari Boumediene (Alger). Ce premier lot du vaccin AstraZeneca est le second, après le lot du vaccin russe Sputnik V, commandé dans le cadre de la stratégie de l'Algérie visant à lutter contre l'épidémie de la Covid-19. Le nouvel arrivage s'ajoute ainsi à celui réceptionné vendredi, au niveau de l'aéroport militaire de Boufarik (Blida), à savoir les 50000 doses acquises du vaccin russe Sputnik V. La campagne de vaccination, devant s'étaler sur toute l'année 2021 a été symboliquement entamée samedi dernier depuis la wilaya de Blida, premier foyer national de la pandémie, apparu il y a un peu plus d'une année. Une vingtaine de wilayas, les plus impactées par l'épidémie de la Covid-19, s'apprêtaient à recevoir, hier, leurs lots respectifs du vaccin russe, Sputnik V, soit les 50000 doses réceptionnées vendredi par l'institut Pasteur d'Algérie (IPA). «Ce sont 20 wilayas, de toutes les régions du pays, qui sont concernées par la répartition du vaccin Sputnik V, laquelle a été entamée samedi par celle de Blida, et ce, conformément au dispatching arrêté par le ministère de la Santé. Nous devons terminer, aujourd'hui, cette opération», a déclaré, à l'APS, la directrice des approvisionnements à l'IPA, Zoulikha Smai Benkedadra.