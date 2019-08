L’Instance nationale de dialogue et de médiation semble décidée à ne s’en tenir qu’à son propre agenda. Les commissions annoncées, dans le communiqué d’avant-hier, commencent leur travail, à l’image de celle consacrée à la question politique. Confiée à l’universitaire et journaliste bien connu, Amar Belhimer, ladite commission aura la lourde mission d’aller au-devant de leaders politiques et autres personnalités nationales, aujourd’hui, pas tout à fait convaincus de l’opportunité d’un dialogue dans les circonstances actuelles. Il reste que les réserves exprimées ne devraient pas constituer un obstacle insurmontable pour l’Instance, dont la tâche sera justement de les lever, une à une. Fort de la double déclaration de soutien au dialogue de la part du président de l’Etat et du chef d’état-major, et surtout de l’assurance donnée en matière de prérogatives, les membres de la commission politique devront néanmoins remonter une pente, assez raide, faut-il le relever. Et pour cause, jusqu’à hier, la scène nationale est encore très loin du consensus, censé être un levier incontournable pour construire une réponse correcte et recevable par une opinion publique, aujourd’hui totalement désorientée par le foisonnement de discours contradictoires et qui se revendiquent tous du Hirak. Cette multitude de visions et d’approches, mises sur la place publique, réduisent considérablement la visibilité politique et amènent les Algériens à douter des solutions préconisées ici et là. Si aucune des propositions avancées par les partis de l’opposition ne semble trouver grâce auprès des Algériens, c’est précisément parce qu’aucune n’a suivi le parcours «classique» d’une proposition politique digne de ce nom. Le gros travail de la commission présidée par Amar Belhimer consiste justement à convaincre l’ensemble des acteurs politiques à revenir à l’orthodoxie en matière de dialogue politique.

Il faut dire que la «tradition» dans la scène politique nationale a toujours été que l’on ne dialogue pas pour parvenir à une solution concrète, mais simplement pour construire des semblants de solutions, sans lendemain et partant, afficher les divergences. Les positionnements actuels de nombreux acteurs politiques confirment cet état de fait, notamment au niveau des différents «blocs» nés, dans la perspective de trouver une issue à la crise. L’absence de réelle volonté de compromis au sein de la classe politique a fait volet en éclats toutes les initiatives. De la convergence démocratique, aux Forces de changement en passant par Zéralda 1 et 2, les démarches ont toutes buté sur l’incapacité de la classe politique à se projeter vers un avenir, même proche. L’échec de l’opposition qui n’a pas réussi à se regrouper autour d’une seule candidature lors de la présidentielle d’avril dernier, est en soi, une preuve d’un déficit «congénital» en matière de dialogue.

Les dernières réactions, de l’ONM, l’Association des oulémas et de nombreuses formations politiques et de personnalités de tous bords, trahissent une velléité à vouloir mettre les bâtons dans les roues de l’Instance, non pas pour des raisons sérieuses, mais simplement pour des considérations de pure forme. On aura, en effet, retenu, à la lecture de pas mal de réactions, une analyse tronquée des enjeux et de la situation du pays et une propension à conditionner l’issue de la crise par des considérations idéologiques. Il est certaines organisations et partis qui semblent avoir retrouvé une nouvelle virginité, après avoir été les porte-voix du système sur plusieurs décennies. Cette posture qui pollue le débat politique vient s’ajouter à celle d’une partie de l’opposition qui use d’«oppositionisme» et estime que la démocratie ne vaut que par une défiance permanente de toute initiative, quelle qu’en soit l’origine. De fait, la commission de Belhimer ne pourra en aucune manière aspirer au consensus, mais pour l’heure, l’important est dans la crédibilité qu’elle est censée avoir auprès des acteurs politiques et surtout de l’opinion publique. En définitif, ce sont les Algériens qui voteront ou pas.