Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, ses meilleurs voeux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh, souhaitant que cette année soit pleine de bien-être, de bénédictions et de prospérité. «À l'occasion du Nouvel An amazigh, je tiens à exprimer à tout le peuple algérien mes meilleurs voeux et souhaits, priant Dieu Tout-Puissant que cette année soit porteuse de bien-être, de bénédictions et de prospérité. Assegas amegaz», a écrit le président Tebboune sur sa page Twitter. Pour cette même occasion, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a également adressé, ses meilleurs voeux au peuple exprimant le souhait que cette année soit celle de la prospérité, des bénédictions et du bien-être. «La nouvelle année amazighe 2971 qui commence pour nous en ce Yennayer, hérité de nos ancêtres, contribue à garder notre mémoire populaire vivante, étant le réceptacle de la diversité culturelle de notre société et l'expression de l'identité nationale», a écrit Djerad sur sa page Facebook. «Je présente mes meilleurs voeux aux Algériens tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, priant Dieu pour que cette «année» soit porteuse de prospérité, des bénédictions et du bien-être. «Assegas amegaz, Assegas amerbouh iwaghdoud adzairi anda mayla» (Bonne année à l'ensemble du peuple algérien partout où il se trouve).