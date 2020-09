Descente ministérielle à El Oued. Chargés expressément par le président de la République de constater sur le terrain l'impact de la catastrophe induite par la fuite de pétrole, cinq membres de l'Exécutif se sont rendus hier matin à El Oued. Conduite par le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, la délégation ministérielle est composée également des ministres de l'Energie, Abdelmadjid Attar, des Ressources en eau, Arezki Berraki, du ministre de l'Agriculture, Abdelhamid Hamdane et de l'Environnement, Nassira Benharrats.

Une vraie catastrophe a été frôlée jeudi dernier, suite à une fuite de pétrole survenue au niveau du pipeline OK1, dans la région d'El-Baâdj (El-Oued), reliant Haoud El-Hamra (Hassi-Messaoud) à Skikda. Selon un communiqué du Groupe Sonatrach, cet accident a été causé par les intempéries qui ont marqué cette région durant la même période. Le «staff» ministériel a visité le site où s'est déclarée la fuite, afin de s'enquérir des dégâts occasionnés et de la menace pesant sur l'environnement, ainsi que des mesures à prendre pour remédier à la situation. Ainsi, il a été décidé, sur place, de diligenter une enquête complémentaire pour déterminer d'autres raisons qui seraient derrière cet incident. Parallèlement à cette enquête, une équipe multidisciplinaire est à pied d'oeuvre pour établir un diagnostic global tout le long de l'oued, afin d'évaluer l'ampleur des dégâts potentiels sur l'environnement. De même qu'il a été décidé ainsi de mobiliser, dans l'immédiat, l'ensemble des moyens et les filiales du Groupe, pour l'absorption des eaux polluées le long de l'oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terrassement de certains tronçons, qui feront l'objet de traitement par des unités spécialisées de l'entreprise. Le Groupe Sonatrach a fait état, hier, dans un communiqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier aux dégâts occasionnés par la fuite de pétrole survenue jeudi dernier, en raison des intempéries, au niveau de l'oléoduc OK1 à El Oued. «À l'issue de la visite d'inspection effectuée dans la région d'El Baâj, vendredi 4 septembre 2020, dans la soirée, par le P-DG de la Sonatrach, accompagné d'une délégation, plusieurs mesures et décisions ont été prises pour remédier aux dégâts dus à la fuite de pétrole», a-t-on relevé de la même source. Des mesures qui consistent à diligenter une enquête complémentaire afin de déterminer d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire pour établir un diagnostic global tout le long de l'oued afin d'évaluer l'ampleur des dégâts potentiels sur l'environnement. Le Groupe Sonatrach a décidé d'effectuer, durant une année entière, un contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines via le matériel de la Sonatrach. Pour ce faire, la Société nationale procèdera au forage de puits d'appréciation dans la région où s'est produit l'accident.