Etalant le plan de transformation structurelle de l'économie nationale sur trois horizons, le président du conseil national économique et social, Redha Tir, qui s'exprimait ce dimanche sur les ondes de la Chaîne 3, a évoqué l'importance d'agir sur le très court terme avec des actions concrètes et urgentes au 31 décembre 2020, le court terme qui s'articule sur l'année 2021 et le moyen terme s'étendra jusqu'a 2025. Un échéancier qui prend la forme d'un plan d'action, pour lequel plusieurs paramètres, selon les observateurs, doivent être scrupuleusement respectés, notamment l'application des décisions du président de la République, dans le but de donner toute l'importance à l'expression de la volonté de l'Etat à opérer le changement sur le terrain. Et ce dans une conjoncture économique difficile, ou l'urgence est devenue le maître-mot. Une tâche qui ne peut s'accomplir sans l'intervention d'un assainissement profond des institutions et de l'administration, dans l'optique d'éradiquer les séquelles d'une gouvernance portée à bras-le-corps par la bureaucratie et la corruption.

Dans ce sens, Tir précise qu'un travail de fond a été effectué, et étroitement établi sur «un état des lieux, qui a été dressé sur les carences et les blocages à l'investissement, nous avons à disposition les recommandations pour entamer un nouveau départ, mais pour cela, il faudrait, qu'on dépénalise l'acte de gestion». Une mesure qui pourrait libérer les responsables des secteurs économiques et financiers, privés ou publics, d'un frein considérable, dans la mesure où l'extraction de l'erreur de gestion du Code pénal, pourrait être le début d'une réforme juridique dans le domaine économique, que Tir qualifie de «toilettage» du Journal officiel, soulignant qu'«il faudrait revenir sur tous les textes qui étaient toxiques, et qui impliquent la révision du Code de l'investissement, des marchés, du travail, et civil qui sont nocifs, obsolètes, et qui ont été conçus sur mesure, pour des situations, pour des cas, mais aussi pour des personnes». Autrement dit, il s'agit de sortir des anciennes pratiques, où la gestion économique du pays, se basait sur les seules lois de finances, comme grande ligne et les lois de finances complémentaires, comme toute vision.

Dans le même sillage, le président du Cnes, est longuement revenu sur l'aboutissement du travail effectué ces dernières semaines, en concertation avec une pléiade d'experts et de cadres centraux, quatre rapports qui seront remis prochainement au gouvernement et qui s'articulent, essentiellement sur l'état économique, social et environnemental de la nation, mais également sur l'impératif d'«encourager le Doing Business, en levant les nombreux blocages dont souffre l'investissement. Les autres rapports sont consacrés au système national des statistiques, au système coopératif et de promotion du secteur de l'agriculture et à la transition énergétique sur le plan comportemental».