Abdelouhab Fersaoui, président de l’association Rassemblement action jeunesse (RAJ), a été interpellé, jeudi dernier, par les services de sécurité, alors qu’il participait à un rassemblement de soutien aux détenus du Hirak devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. C’est le vice-président de la Ligue des droits de l’homme (Laddh) ainsi que l’association et, le Comité national pour la libération des détenus (Cnld) qui ont donné l’information précisant que Fersaoui a été arrêté par des policiers en tenue civile vers 13h juste après le rassemblement. Aucune information n’a été donnée sur le lieu de détention du président de RAJ ni des charges qui ont été retenues contre lui. L’arrestation de Fersaoui, l’une des figures du Mouvement populaire, a été condamnée par des hommes politiques et des défenseurs des droits de l’homme. A rappeler qu’au moins sept militants de RAJ ont été arrêtés, ces derniers jours, à Alger et placés en détention provisoire.