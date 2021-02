Ils ont été invités à exprimer leurs avis sur la situation sociopolitique du pays et proposer des solutions de sortie de crise. Jil Jadid, El Bina, le Front El Moustakbel, le MSP, le FFS et le Mouvement El Islah, sont les premières formations politiques à prendre part au débat qu'a initié le président, au lendemain de son retour d'Allemagne. Et il semble bien qu'elles ne seront pas les seules. Abdelmadjid Tebboune donne cette impression de vouloir ratisser large en ouvrant les consultations au plus grand nombre d'hommes politiques, personnalités et représentants de la société civile. Il ne s'agit peut-être pas, pour le chef de l'Etat, de prendre uniquement le pouls de la société permettant d'anticiper les événements ou de lister les solutions possibles suggérées. Abdelmadjid Tebboune a sûrement une ambition beaucoup plus grande, celle de rassembler autour de lui le maximum d'acteurs nationaux pour créer le front interne. Un front dont le seul but sera d'unifier les efforts pour aider l'Algérie à dépasser cette situation de multicrises. Avoir le consensus pour préserver le pays est chose acquise, reste maintenant à obtenir l'assentiment sur la démarche à suivre pour atteindre cet objectif. Et c'est justement ce que le président semble faire. Même si le chef de l'Etat a, dès son élection, présenté son programme et explicité les étapes des réformes qu'il va mener, il tient aujourd'hui à ce que la classe politique accompagne ses changements, pas à pas, et partage sa réflexion. Cela est d'autant plus vrai à travers les indiscrétions révélées par les chefs de partis après leur tête-à-tête avec le président. Ces derniers ont annoncé les actions que va entreprendre Abdelmadjid Tebboune dans les tout prochains jours. Abdelkader Bengrina du Mouvement El Bina et Abdelaziz Belaïd du Front El Moustakbel ont fait part de l'annonce imminente des élections législatives anticipées. Ils ont aussi évoqué un remaniement partiel du gouvernement Djerad. À travers ces bribes d'informations, il est clair que le président tient à partager avec les forces vives du pays sa démarche, afin d'afficher encore une fois sa bonne volonté et sa détermination d'aller vers le changement radical qu'il a promis un 19 décembre 2019. Pour le chef de l'Etat, après le cap de la Loi fondamentale, le changement des institutions élues est le second chantier à entamer et qui permettra l'émergence de l'Algérie nouvelle. Ce chantier permettra, comme il l'avait déclaré en septembre 2020, que la future assemblée voie le jaillissement de nouveaux élus qui seront «des jeunes, des universitaires, des représentants de la société civile». Mais pas seulement. Pour Abdelmadjid Tebboune, la nouvelle loi électorale va séparer l'argent sale de la politique et l'élu sera alors au service du citoyen et non pas «au service d'un groupe de personnes qui exerce sur lui une autorité paternaliste». Outre la poursuite de ses réformes, le chef de l'Etat va sûrement prendre en considération les suggestions des partis d'aller vers des décisions politiques fortes de nature à rétablir la confiance avec le peuple et à exprimer une volonté politique réelle pour la consécration du changement, car, il n'est pas sans savoir que seul un dialogue sincère, responsable et transparent, visant la construction d'un consensus national, permettra le renforcement et la consolidation du front intérieur. Abdelmadjid Tebboune l'a affirmé, le premier jour de son élection: «Je me suis engagé à dialoguer avec le peuple et le Hirak avec sincérité, ma mission est de réhabiliter la crédibilité et la fiabilité de l'Etat, auprès du peuple (...) Je m'engage à ne jamais prendre de décision d'une manière unilatérale.» Une première promesse qu'il semble tenir. La seconde, celle où il avait déclaré: «Si le peuple veut le changement, il est temps de l'opérer», le président s'attelle à la concrétiser.