Hier, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé, et lui a souhaité un «bon retour dans son pays», indique un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, le président turc a assuré avoir «suivi avec intérêt l'allocution adressée par le président de la République au peuple algérien» et s'est «félicité du rétablissement de Monsieur le Président», soulignant «la disponibilité de son pays à accompagner l'Algérie dans le projet de Monsieur le Président pour l'édification de la nouvelle Algérie», conclut le même communiqué. L'offre du président turc vaut son pesant économique sachant que l'Algérie est l'un des plus importants partenaires économiques de la Turquie en Afrique. Les chiffres officiels annoncent un volume commercial entre les deux pays de plus de 4,5 milliards de dollars. Pays stable, l'Algérie attire l'attention des investisseurs turcs et la Turquie se classe en tête des investisseurs étrangers en Algérie. En novembre dernier, l'ambassadrice turque à Alger, Mahinur Ozdemir Goktas a soutenu que les échanges commerciaux entre les deux pays peuvent atteindre «facilement» 5 milliards de dollars par an, ce qui est très largement à la portée des deux partenaires.

L'appel téléphonique de Recep Tayyip Erdogan a été précédé 24 heures auparavant par celui du président français, Emmanuel Macron, qui a, lui aussi, pris des nouvelles de son état de santé et l'a informé, par la même occasion, sur le rapport concernant le dossier de la Mémoire, confié à l'historien Benjamin Stora. Lequel rapport sera fin prêt en janvier prochain, indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'Etat ont abordé en plus de la question mémorielle, des questions régionales comme la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental. En somme, ils ont évoqué des dossiers lourds et ont convenu de reprendre contact, début 2021, pour aborder dans le détail tous ces dossiers. Un pari très ambitieux qui promet de donner une nouvelle approche et impulser une nouvelle dynamique aux relations entre Alger et Paris.

Dimanche dernier, le président Abdelmadjid Tebboune s‘est adressé au peuple algérien dans une vidéo sur son site Twitter dans laquelle il a rassuré sur son état de santé et a annoncé son retour proche au pays. Suite à son message au peuple algérien, Tebboune a eu un échange téléphonique avec la chancelière allemande. Angela Markel a pris le soin de s'enquérir personnellement de l'état de santé du président par téléphone, lui transmettant ses «voeux de prompt rétablissement» et le priant de transmettre «l'expression de son amitié au peuple algérien». Les deux dirigeants ont «discuté de questions régionales d'intérêt commun, notamment de la situation en Libye», plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar El Gueddafi en 2011. Ils se sont «longuement entretenus de la situation sanitaire et économique dans les deux pays ainsi que de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne et les moyens de la renforcer», a indiqué un communiqué de la Présidence.

Quelques jours plus tard, il a adressé ses «plus chaleureuses félicitations» au nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. «M. Joe Biden, président élu des Etats-Unis d'Amérique, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection populaire ainsi qu'au complexe des grands électeurs. Je suis sûr que votre élection donnera beaucoup d'espoir au monde et aux Etats-Unis. Bonne chance», a écrit le président Tebboune sur son compte twitter.