Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital spécialisé allemand depuis le 28 octobre dernier après avoir été infecté par le coronavirus, a «achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement les examens médicaux post-protocole», a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République, citant le staff médical accompagnant le chef de l'Etat. Le communiqué, devenu régulier, depuis l'hospitalisation du premier magistrat, est venu donc rassurer l'opinion publique sur l'état de santé de Abdelmadjid Tebboune afin de couper court aux multiples rumeurs qui enflent autour de ce sujet. C'est d'ailleurs sur instruction du président, lui-même, comme le précise le communiqué, que des bulletins de santé réguliers sont diffusés. Le dernier en date, rendu public dimanche dernier, annonçait que le président allait mieux et qu'il était «en passe d'achever son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en constante amélioration». Le mardi d'avant, la Présidence avait annoncé que le premier magistrat du pays continuait «de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir contracté le Covid-19» tout en précisant qu'il réagissait au traitement et que «son état de santé s'améliore progressivement conformément au protocole sanitaire». Le chef de l'Etat a contracté le Covid-19, le 24 octobre. À ce moment-là, il était considéré comme un sujet-contact après la confirmation des contaminations chez plusieurs hauts cadres de la Présidence. Son staff médical avait alors décidé de le mettre en isolement pour cinq jours. Abdelmadjid Tebboune a entamé son confinement tout en rassurant les Algériens, dans un tweet qu'il se sentait parfaitement bien et qu'il continuait à travailler à distance. Mais avant la fin de la quarantaine volontaire, le président a été admis dans une unité de soins spécialisés à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja. Son état de santé était, cependant «stable» et «n'inspirait aucune inquiétude», selon ses médecins. Le lendemain, 28 octobre, il est annoncé l'évacuation du chef de l'Etat en Allemagne dans un hôpital spécialisé pour «des examens plus approfondis». Une vague d'inquiétude a traversé le pays, mais très vite l'annonce des résultats des examens effectuées va faire retomber la pression. Ces derniers étaient «rassurants» et le président avait commencé à recevoir son traitement. Tout au long de son séjour, le président qui a reçu plusieurs messages de prompt rétablissements de la part de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement et instances et organisations internationales, n'a pas manqué, la semaine dernière, de leur exprimer sa reconnaissance pour leur intérêt et leurs voeux sincères. Il ne manquera également pas d'adresser ses vifs remerciements au peuple algérien pour l'intérêt qu'il a porté à l'évolution de son état de santé et pour s'«être unis» autour de leur président, affirmant apprécier «hautement» leurs prières et leurs voeux de prompt rétablissement, comme l'a indiqué un communiqué de la présidence de la République ajoutant que «Le président tient à rassurer le peuple algérien qui attend son retour au pays, que son état de santé s'améliore, priant Dieu Le Tout-Puissant de guérir les patients atteints de Covid-19, d'entourer les personnes décédées de Sa Sainte Miséricorde et de prêter à leurs proches patience et réconfort.»