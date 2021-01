Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié l'explosion d'une bombe artisanale dans la wilaya de Tébessa, faisant cinq morts, d'acte «lâche» et «barbare», priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa miséricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. «L'explosion d'une bombe de confection artisanale placée par les mains de la traîtrise qui a coûté la vie à cinq de nos concitoyens dans la région de Telidjane, dans la wilaya de Tébessa, est un acte lâche et barbare. Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder Sa miséricorde, les accueillir en Son vaste paradis et prêter patience et réconfort à leurs proches. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a écrit le président Tebboune sur son compte Twitter, souhaitant «un prompt rétablissement aux blessés». Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été blessés suite à l'explosion, jeudi, d'une bombe de confection artisanale, lors du passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum dans la commune de Telidjane, dans la wilaya de Tébessa.