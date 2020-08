Encore une fois, Abdelmadjid Tebboune a rappelé aux mem-bres du gouvernement d'être davantage à l'écoute des citoyens et de prendre en charge leurs préoccupations, tout en évitant les décisions hâtives «d'autant que le pays est sur le point d'amorcer une nouvelle étape politique tendant à mettre en place les fondements d'un Etat fort et juste, où règne une véritable démocratie à même de protéger les droits et les libertés et être au service du citoyen».

Pour le chef de l'Etat, la première mission des responsables est donc de faciliter le quotidien des citoyens et de répondre à leurs doléances. Un engagement que lui-même a pris, alors qu'il était encore candidat.

Au lendemain de son élection à la tête de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune a tendu la main au peuple affichant sa disponibilité à répondre à toutes ses doléances exprimées durant des mois de marches populaires. Le président avait alors qualifié le Hirak de «bénédiction qui a permis à l'Algérie d'éviter des catastrophes».

Outre les revendications politiques, le président s'est aussi attelé à prendre en charge les difficultés rencontrées par les habitants de l'Algérie profonde et il a même lancé son plan d'éradiquer les zones d'ombre. L'Algérie à deux visages ne doit pas exister, selon le chef de l'Etat, qui multiplie, depuis, les décisions afin de développer les zones enclavées.

D'ailleurs, dans toutes ses interventions, le président, qui use à chaque fois d'un langage simple et direct, présente les réalités amères des obstacles que rencontre le citoyen, quotidiennement. Il parle de la bureaucratie, du diktat du transport ou encore des pénuries de lait et des coupures d'eau.

Des pratiques qui ne doivent plus exister dans l'Algérie nouvelle. Le président, qui n'a cessé de rappeler que le changement passe par l'évolution des mentalités et la libération des initiatives de toute entrave bureaucratique, a fini par adopter la manière «forte». Il a ainsi démis de leurs fonctions des chefs de daïras et de communes, tancé les walis et secoué ses ministres.

Pour le président, le citoyen ne doit plus subir l'incompétence des responsables ni leur insouciance. Les coupures d'eau ou d'électricité, la pénurie de lait, la carence du débit Internet ou encore le manque de liquidités, sont des problèmes qui doivent être solutionnés de manière urgente! C'est là le premier pas qui permettra de construire la nouvelle République. Une République avec de nouveaux mécanismes de gestion, de nouveaux moyens et une nouvelle méthodologie.