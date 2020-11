Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accompli, hier, son devoir électoral par procuration à l'école primaire Ahmed Aroua à Alger, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. C'est son épouse qui a voté à sa place au référendum sur l'amendement constitutionnel, étant donné que le chef de l'Etat est actuellement dans un hôpital allemand spécialisé où il reçoit des soins, comme l'a précisé le communiqué. Le président a été évacué mercredi dernier, en Allemagne pour subir des «examens médicaux approfondis» avait indiqué la Présidence précisant le lendemain que les résultats des examens «sont rassurants» selon le staff médical et que le chef de l'Etat «reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant». Hier, c'est son conseiller, Abdelhafid Allahoum, qui a également rassuré en déclarant à la presse que l'état de santé du président de la République était «bon». Allahoum s'exprimait dans un bureau de vote, après avoir voté dans le cadre du référendum pour la révision constitutionnelle. Pour rappel, le samedi 24 octobre, le président Abdelmadjid Tebboune avait indiqué qu'il s'était placé en «isolement volontaire» après la découverte de cas de Covid-19 parmi les cadres supérieurs de la Présidence et du gouvernement. Trois jours après, la Présidence annonce l'admission du président dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital central de l'armée à Aïn Naâdja avant de faire état, le lendemain, de son évacuation vers l'Allemagne.