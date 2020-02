Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à «édifier une nouvelle République, forte, sans corruption, ni haine». L’engagement du président a été réitéré via un tweet qu’il a adressé, hier, aux Algériens, à l’occasion du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et de la nationalisation des hydrocarbures. Et il y a lieu de constater qu’encore une fois le chef de l’Etat place la lutte contre le discours de la haine au même rang que celle menée contre la corruption. Le président ne conçoit pas l’édification de la nouvelle République sans que celle-ci ne soit purifiée du fléau de la corruption et du discours de la haine. Deux maux contre lesquels il faut absolument gagner la bataille, surtout après le constat avéré, notamment à travers les échanges virulents qui se produisent depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle, Abdelmadjid Tebboune a exigé, il y a cinq semaines, l’élaboration d’un texte de loi pour mettre fin à l’animosité et le ressentiment qui commencent à diviser les Algériens. Avant-hier, en Conseil des ministres, l’avant-projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine était prêt. Il a été examiné et même adopté. Le texte, présenté par le ministre de la Justice, prévoit, essentiellement, «l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention contre les crimes de discrimination et le discours de haine, avec l’association de la société civile et du secteur privé à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en place de programmes d’enseignement en vue de la sensibilisation, la diffusion de la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et du dialogue». L’avant-projet de loi définit également «le champ d’action de la protection des victimes de ces actes criminels et confère aux associations nationales des droits de l’homme le droit de déposer plainte auprès des juridictions compétentes et de se constituer partie civile» et prévoit «la création d’un Observatoire national de prévention contre la discrimination et le discours de haine», placé auprès du président de la République. «Le projet qui s’appuie aux Chartes internationales et à la sociologie de la société algérienne tient compte de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la plupart des crimes de discrimination et dans le discours de haine, d’où l’impératif de dispositions relatives à l’assistance et à la coopération internationales», précise le communiqué. Il faut s’attendre donc, dans les prochains mois, à de larges campagnes de sensibilisation dans les écoles, les médias et autres supports répandant la culture des droits de l’homme. Il a aussi été décidé de créer un observatoire qui aura le rôle d’une cellule de veille. L’organisme aura pour mission de collecter et synthétiser toute information en vue de participer à la lutte contre la haine et la discrimination, mais aussi les informations permettant le renforcement de la stratégie nationale de prévention. Les informations collectées représentent une aide à la prise d’une décision stratégique. Mais une question s’impose tout de même, l’Algérie a-t-elle réellement besoin d’un observatoire pour prévenir le discours de la haine au moment où la tendance générale est plutôt à la diminution des budgets dans les institutions publiques et à l’accroissement des tâches dans tous les organismes ? Il semble bien que oui car pour le président il s’agit de mettre un terme aux tentatives de fragmentation de la société algérienne. «La liberté d’expression ne signifie nullement la liberté d’insulter, de diffamer, de discriminer et de propager la haine et la division» a-t-il souligné lors du Conseil des ministres, ordonnant «l’introduction d’amendements pour préserver l’objectif substantiel de cette loi, à savoir la préservation de l’unité nationale dans toute sa composante, la moralisation de la vie politique et publique et sa protection contre toute dérive».