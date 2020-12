Dénoncé par des économistes et plus récemment par les autorités du pays, l'Accord d'association Algérie-UE est vu à partir d'Alger comme une opportunité gâchée de relancer l'économie du pays et accéder au rang de puissance émergente, objectif de tous les décideurs, ces 15 dernières années. Signé dans des conditions particulières où l'Algérie cherchait principalement une visibilité et une caution politiques pour finir le travail de lutte contre le terrorisme et mettre sur pied le projet de la Réconciliation nationale, l'Accord a satisfait à cet objectif, mais jeté l'Algérie dans la nasse européenne qui s'est payé le plus important marché du Maghreb à moindre coût. À cette époque, l'on voyait poindre une remontée des prix du pétrole et l'on savait à Bruxelles que les besoins de l'Algérie étaient immenses. L'Accord a été ficelé de sorte à ce que quelques grands pays de l'Union européenne puissent siphonner l'essentiel de la rente pétrolière, sans la contrainte d'une contribution à l'émergence des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie. Dans le texte de l'Accord, l'obligation statutaire existe, mais elle est conditionnée par une lourde procédure, difficile à démêler pour des producteurs nationaux inexpérimentés dans le commerce extérieur, avec une absence totale du métier d'exportateur.

Le partenaire européen, qui n'a pas tardé à commercer avec l'Algérie en inondant son marché de produits français, allemands et autres, a convaincu les responsables algériens de la nécessité d'une mise à niveau du tissu industriel national. Durant plus d'une décennie, plusieurs programmes financés par l'UE ont concerné des centaines d'entreprises publiques et privées.

Le résultat du déploiement des experts européens a été un échec lamentable. Très peu d'opérateurs nationaux ont réussi le véritable parcours du combattant qu'imposait l'Accord d'association pour prétendre placer des produits algériens en Europe. Pendant ce temps, la balance commerciale entre les deux partenaires penchait scandaleusement du côté de l'Europe.

Les multiples Salons internationaux organisés en Algérie, ne faisaient que creuser l'écart. À croire que tout était fait pour stimuler les importations et étouffer dans l'oeuf toute velléité algérienne d'accéder au marché européen.

À la 12e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne, le constat est accablant. Mais il reste les perspectives que l'Algérie souhaite certainement plus équilibrées. Le président de la République qui, tout en dénonçant certaines clauses de l'Accord d'association, n'entend pas en sortir. Il y a certes, l'aspect économique, d'autres dimensions sont également prises en charge et qui sont nécessaires et importantes pour la sécurité de l'Algérie.

L'idée sera d'amener l'UE à une posture plus raisonnable sur le plan des échanges commerciaux. Pour ce faire, il s'agira d'édifier, sans l'aide de personne une véritable économie diversifiée, dynamique et tendant effectivement vers l'émergence. C'est le voeu exprimé par le président de la République dans son discours d'investiture, c'est aussi le souhait de tous les Algériens. Il va de soi qu'il ne sera pas aisé de faire entendre sa voix face à un partenaire, représentant 27 Etats, mais il n'y a d'autres choix que de renforcer sa position en multipliant les partenariats en dehors de l'Union européenne.