Le laboratoire «Innovation médicale et diagnostic - IMD» a tenu, par la voix de son gérant, le docteur Karim Abdennebi, à dissiper tout «malentendu» en apportant des éclaircissements quant à la tarification annoncée du test de Covid-19, le «Polymerase Chain Reaction - PCR». À cet effet, le docteur Abdennebi, gérant du Groupe fournisseur «IMD» qui emploie 47 personnes, a tenu, hier matin, une conférence de presse à Alger, à l'adresse des journalistes afin d'apporter des explications sur la décision unilatérale prise par le Groupement de laboratoires clients de «IMD» de «baisser le prix du test PCR à 8 800 DA».

Cette initiative a été applaudie et surtout encouragée par les professionnels du secteur lesquels ont qualifié cette action, a-t-il souligné, de «louable en ces temps de crise sanitaire». Les réactions enregistrées se veulent «semeuses de doutes» sur cette Union de laboratoires et sur leurs tarifs pratiqués en impliquant «IMD», non comme «simple fournisseur», mais en tant que «partie prenante et initiateur de cette démarche», regrette le docteur Abdennebi qui explique que «IMD, qui a participé activement à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a pour mission de «fournir et d'accompagner tous ses clients et laboratoires privés ou étatiques». L'action de «IMD» est de mettre en commun «leur savoir-faire, leurs efforts et moyens» dans le seul but, dira-t-il, d'alléger les charges qui pèsent sur le citoyen en cette crise sanitaire et économique en «baissant les prix des PCR ainsi que d'autres tests de Covid-19 dans l'intention de les rendre plus accessibles aux citoyens.

Et au docteur Abdennebi d'affirmer que «dès l'annonce des premiers cas de Covid-19 en Chine puis en Europe, «IMD» a anticipé l'événement en mettant en place une réserve d'une trentaine de plates-formes de PCR en vue de réaliser des tests de diagnostic Covid-19 et des stocks de kits de prélèvement et de transport viral qui ont permis à l'Algérie d'affronter cette pandémie.»

Il faut savoir qu'en avril dernier et suite à la rupture mondiale de kits de prélèvements, «IMD» a relevé le défi en produisant localement ces kits pour faire face à une demande urgente et croissante. Ce faisant, «notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers» a été partiellement diminuée. Le docteur Abdennebi n'a pas manqué de souligner que «IMD» n'a bénéficié d'aucun avantage ni passe-droit dans «le développement de ce projet hormis un suivi permanent et un contrôle minutieux de la tutelle» tout en se réjouissant que «IMD ait abouti à une production locale en bonne et due forme». Le groupe des laboratoires IMD, créé par le docteur Abdennebi et Yacine Sellali, pharmacien spécialiste en toxicologie, distribue pas moins de 15 produits émanant des Etats-Unis (4), du Japon (4), d'Allemagne (2), de Suisse (1), de Suède (1) ainsi que de la Corée du Sud (3).