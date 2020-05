Le procès en appel du militant Abdelouaheb Fersaoui, président de l'association Rassemblement actions jeunesse (RAJ) s'est ouvert, hier, à 14 h à la cour d'Alger. Arrêté le 10 octobre dernier à Alger, il a été placé en détention provisoire quelques jours après et condamné, le 6 avril dernier, à une année de prison ferme et 20 000 DA d'amende par le tribunal de Sidi M'hamed. Il est poursuivi pour «incitation à la violence et atteinte à l'unité nationale», sur la base des articles 74 et 79 du Code pénal. «Ce sont les mêmes accusations retenues contre tous les activistes du Hirak», explique l'association RAJ dans un communiqué rendu public.

Par ailleurs, plusieurs autres procès de détenus du Hirak, programmés pour hier, ont été reportés. Dans ce contexte, le procès de 14 manifestants, prévu hier, est renvoyé au 7 juin prochain, après un premier renvoi le 24 mars dernier, puis le 15 avril et ensuite le 10 mai. Il s'agit de manifestants dont le dossier a été classé définitivement, qui ont été convoqués soudainement et accusés d'atteinte à l'unité nationale pour le port du drapeau amazigh.

Programmé hier au tribunal de Bir Mourad Raïs, le procès du détenu Belkacem Djir a été également renvoyé au 31 mai pour cause d'absence de la technique de procès à distance (vidéoconférence).