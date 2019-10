La cour de justice de Sétif a reporté hier au 3 novembre prochain le procès de l’ancien président du club de football, l’ES Sétif, Hassan Hammar. Me Ahmed Chelli, un des avocats de Hammar, a indiqué que la chambre pénale près de cette cour a décidé ce troisième report du procès dans lequel son client est poursuivi pour «abus de confiance» et «détournement de deniers privés» à la demande de la défense. La même source a indiqué que dans cette affaire, son client s’oppose au verdict par contumace de la cour, confirmant le verdict par contumace du tribunal de Sétif de 2017, le condamnant à 5 ans de prison ferme. L’avocat de Hammar a indiqué que le verdict que rendra dimanche prochain le tribunal de Sétif dans le procès de la poursuite de son client pour délits de «faux» et d’«escroquerie» sera crucial, car c’est pour cette poursuite que son client a été placé en détention préventive.