Le tribunal de Koléa a reporté, encore une fois le procès de la première affaire du militant et président de l'UDS, Karim Tabbou. Programmé initialement pour hier, le procès de Karim Tabbou a été renvoyé au 30 novembre prochain. La présidente de l'audience a annoncé le report, suite à la demande de sa défense. Il est poursuivi pour «atteinte au moral de l'armée», depuis septembre 2019. Ce procès a été renvoyé pour la septième fois consécutive, à savoir en dates, du 6 avril, 27 avril, 1er juin, 29 juin, 14 septembre, 26 octobre et 16 novembre. Il s'agit du procès lié à sa première arrestation le 11 septembre 2019. À titre de rappel, le tribunal de Koléa avait rejeté, lors de la dernière audience du 26 octobre écoulé, la demande de la défense de Karim Tabbou relative à la levée de la procédure de contrôle judiciaire. Le parquet du tribunal de Koléa avait renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction qui avait ordonné, le 11 septembre 2019 le placement en détention provisoire de Karim Tabbou. La chambre d'accusation de la cour de Tipasa avait décidé le 25 septembre 2019, de placer l'accusé sous contrôle judiciaire. Karim Tabbou a été condamné, le 24 mars dernier, par le tribunal de Sidi M'hamed à un an de prison ferme, dont 6 mois avec sursis. Il devait quitter la prison de Koléa le 26 mars 2019, mais cela sans compter sur l'appel introduit par le parquet. Suite à quoi, Tabbou a été condamné, en catimini lors du procès en appel à la cour de Ruisseau d'Alger, à un an de prison ferme. Enfin, Karim Tabbou est en liberté provisoire depuis le 2 juillet 2020.