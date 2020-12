Suite à de longues négociations entre la présidente de la cour de Tipasa et les avocats de la défense des prévenus, le procès de Nechinache Zoulikha-Chafika, plus connue sous le nom de Mme Maya, a été reporté au 26/12/2020. La requête de report du procès, introduite par les avocats, a été argumentée et justifiée par un dossier médical attestant que l'avocat de la principale accusée, Me Hadj Nacer Ahmed, se trouve actuellement sous traitement contre le Covid-19, dûment appuyé par un certificat médical incluant un arrêt de travail de 10 jours. À cet effet, les avocats de la défense ont demandé un report couvrant cette période de soins, plus un délai de convalescence. À cela s'est ajoutée la demande de report du procès de la part de l'avocat du prévenu, Mohamed El Ghazi, qui a mis en avant la détérioration de l'état de santé du prévenu, insistant sur l'établissement d'un rapport de santé qui n'a pas été pris en considération lors du dernier procès. Une requête lui a été suivie de la demande de procéder un examen médical du prévenu, El Ghazi, lors de ce procès. Dans un premier temps, la présidente de la cour a insisté sur le fait que le jugement de cette affaire a été reporté à deux reprises et sur l'importance de l'avoir programmée un samedi, où toutes les conditions sont réunies, en l'absence de traitement d'autres dossiers. D'autre part, la présidente de la cour, au même titre que le procureur de la République, a estimé que les arguments présentés par les avocats de la défense n'étaient pas fondés, du fait que celle-ci aurait pu prendre ses dispositions pour procéder au remplacement de l'avocat malade. Mais devant l‘insistance de l'ensemble des avocats, qui ont campé sur leurs positions, mettant en avant le cas de force majeure, et après délibération, la cour a finalement décidé le report. Entre-temps, au box des accusés, on pouvait apercevoir la mine défaite des prévenus Zaalane, Hamel, mais surtout l'incapacité de Mohamed El Ghazi de se tenir debout, soutenu par les bras au moment où les prévenus s'apprêtaient à quitter la salle d'audience. Non loin de là, on pouvait entrevoir les deux filles de Mme Maya, Maâchi Farah et Maâchi Imène, cherchant désespérément à croiser le regard de leur mère. Il y a lieu cependant, de rappeler que Mme Maya est poursuivie dans cette affaire pour «blanchiment d'argent, trafic d'influence, octroi d'indus avantages, dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à l'octroi d'indus avantages et transfert illicite de devises vers l'étranger». Une affaire de cassation où l'accusée principale a fait l'objet d'une condamnation le 15 octobre 2020 au tribunal de Chéraga, de 12 ans de prison ferme, avec une amende de 6 millions de dinars assorties de la confiscation de tous ses biens.