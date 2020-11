Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté, hier, au 16 novembre prochain le procès de l'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications décédé, Moussa Benhamadi, poursuivi pour «obtention d'indus avantages» et «financement occulte de la campagne électorale de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Certains accusés étaient absents à l'audience, dont les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et Abdelghani Zaalane, ancien directeur de campagne de l'ex-président, car ils sont impliqués dans l'affaire de Mahieddine Tahkout. Ces anciens responsables sont poursuivis dans cette affaire pour «octroi d'avantages injustifiés à Benhamadi pour la réalisation de l'usine de médicaments GB Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah dans la capitale».