Le dossier de Rachid Nekkaz a été renvoyé devant la section criminelle du tribunal de Dar El Beida. «La chambre d'accusation a décidé de transmettre le dossier de Rachid Nekkaz à la section criminelle du tribunal de Dar El Beïda, en attendant la programmation de son procès», a indiqué le Comité national pour la libération des détenus(Cnld). Le candidat à la candidature de l'élection présidentielle d'avril 2019 est poursuivi pour quatre chefs d'inculpation, dont «incitation de la population à s'armer et à empêcher les élections», «atteinte à l'unité nationale», «incitation à attroupement non armé» et est «publication sur Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national».

Rachid Nekkaz, président du Mouvement de la jeunesse pour le changement (MJC), non encore agréé, a été arrêté à Chlef et placé sous mandat de dépôt à la prison de Koléa depuis le

4 décembre 2019, suite à un enregistrement vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, à quelque jours de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, dans lequel il parlait de l'exploitation du gaz de schiste, des manifestations et de l'élection.

Pour rappel, le 12 juillet dernier, la chambre d'accusation a mis en délibéré sa décision, rendue ce mercredi. À titre de rappel, cette chambre, qui a prolongé la détention provisoire de Nekkaz de 4 mois supplémentaires, a validé la décision de criminalisation de cette affaire, prise par le tribunal de Dar El Beida(Alger). Selon la défense du mis en cause, le dossier de Nekkaz est vide. «Il s'est contenté d'expliquer à la population, à travers les réseaux sociaux, qu'elle avait le droit de défendre les ressources du pays, si les députés venaient à les brader ou à les vendre. Il a appelé les Algériens à protéger leurs voix en s'organisant le jour du scrutin pour surveiller et contrôler les urnes. Il n'a jamais dit qu'il fallait recourir à la violence, pour empêcher les élections ou à s'armer», est-il noté.

Le Cnld a recensé une soixantaine de détenus du Mouvement populaire dont le journaliste Khaled Drareni, qui demeurent encore emprisonnés, à travers le territoire national. Dans ce contexte, une nouvelle campagne de solidarité par le biais de vidéos, a été lancée ces derniers jours. À ce propos, le procès de Walid Nekkiche, jeune étudiant de 24 ans, en détention provisoire depuis le 26 novembre 2019, n'est pas encore programmé. Le procès de Fodil Boumala a été renvoyé par le tribunal de Dar El Beïda à l'audience du 17 septembre prochain. Le procès en appel des détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa programmé pour le lundi 3 août prochain, à la cour d'Adrar, alors que les deux détenus d'opinion doivent retrouver leur liberté le 4 août.

Pour rappel, Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa ont été condamnés à 6 mois de prison dont 3 mois de prison ferme et 3 avec sursis et une amende de 50 000 DA, lors du procès du 22 juillet. Ils quitteront la prison début août prochain (le 4 Août 2020). Le parquet a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 DA avec saisie de tous les objets, contre les deux détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa, mercredi matin, 22 juillet au procès. Le procès des ex-détenus arrêtés le vendredi 4 octobre 2019 et mis en liberté provisoire depuis le 2 janvier dernier «Hakim Addad, Ould Ouali Nassim, Massinissa Aïssous, Djallal Mokrani et Hmimi Bouider», est renvoyé au 3 septembre prochain.