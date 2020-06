Le procès de la première affaire de Karim Tabbou, qui devait se tenir, hier, a été de nouveau renvoyé par le tribunal de Koléa, au 29 juin prochain. Il s’agit de l’affaire liée à sa première arrestation, le 11 septembre dernier, puis remis en liberté

le 25 septembre 2019. Etant donné que dans ce contexte de coronavirus, la priorité est accordée au traitement des dossiers des détenus, des inculpés et des procès en appel, l’affaire en question a été renvoyée automatiquement par le juge du tribunal correctionnel de Koléa, puisque Karim Tabbou a un statut non pas de détenu mais de prévenu, dans le cadre de la présente affaire. En fait, il a été incarcéré depuis

le 26 septembre dans le cadre d’une autre affaire pour laquelle il a été condamné en appel le 24 mars dernier, à un an de prison ferme, pour «atteinte à l’intégrité du territoire national».

Il faut noter que le procès avait déjà été renvoyé à deux reprises, les 6 et 29 avril derniers, rappelle le Comité national pour la libération des détenus (Cnld). Poursuivi pour «atteinte au moral de l’armée», le coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS), un parti non encore agréé, avait été arrêté le 11 septembre dernier et incarcéré à la prison de Koléa. Il a été remis en liberté le 25 du même mois, puis remis en détention dès le lendemain dans le cadre d’une autre affaire. Il a été jugé le 4 mars devant le tribunal de Sidi M’hamed et condamné à une année de prison dont six mois de prison ferme. Le parquet a fait appel et la cour d’Alger a condamné Tabbou à une année de prison ferme, mardi 24 mars.